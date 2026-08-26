رئيس جامعة المنيا: "أسبوع شباب الجامعات" منصة وطنية لإبراز طاقات الشباب وإنجازات الدولة

أعلن رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات؛ استعداد الجامعة لاستضافة "أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر" الذى يقام خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر القادم باعتباره أحد أكبر الأحداث الطلابية والجامعية التي تشهدها منطقة الصعيد بمشاركة 4 آلاف طالب وطالبة من 31 جامعة ومعهدا مصريا مؤكداً أن الجامعة تنظر إلى الأسبوع باعتباره أكثر من مجرد تجمع طلابي أو منافسات رياضية وثقافية وفنية، بل منصة وطنية كبرى تعكس طاقات شباب مصر، وتسهم في التعريف بما تشهده الدولة من إنجازات ومشروعات قومية، وإبراز المقومات الحضارية والتنموية لمحافظة المنيا وصعيد مصر. .

وكشف رئيس الجامعة - خلال اجتماع مجلس الجامعة بحضور محافظ المنيا عماد الكدوانى - عن إعداد الجامعة لافتتاح أربعة مستشفيات جامعية جديدة، هي: مستشفى الباطنة والجراحات، المعروف سابقًا باسم «الثلاثي»، والذي يمثل أكبر مستشفى في صعيد مصر، ومستشفى الأورام، ومستشفى المخ والأعصاب والأمراض النفسية، ومستشفى الرمد، بما يمثل إضافة نوعية كبرى لمنظومة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية، ويسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متخصصة ومتطورة لأبناء محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

وأضاف رئيس الجامعة : أن الافتتاحات تشمل أيضا المدينة الرياضية الجديدة، التي تضم ستة ملاعب رياضية، من بينها ملعب رئيسي قانوني وصالة للألعاب البدنية، ومبنى ملحق يضم غرف تغيير الملابس والخدمات اللازمة فضلًا عن تطوير الملاعب وأرض الجوالة، بما يوفر بنية رياضية متكاملة تدعم الأنشطة الطلابية واكتشاف المواهب .. وتتضمن الافتتاحات فندق الجامعة والمرحلة الثانية من تطوير الحرم الجامعي في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير البيئة الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات والمنشآت، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس حجم العمل الجاري داخل الجامعة، وأن أسبوع شباب الجامعات سيكون مناسبة وطنية مهمة لعرض جانب من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع .

وأكد فرحات أن جميع إمكانات المستشفيات الجامعية يتم توجيهها لخدمة المواطنين والمرضى، في إطار الدور المجتمعي والإنساني للجامعة، موضحاً أن المستشفيات الجامعية العشرة تشهد نقلة نوعية كبيرة، حيث تم مضاعفة قدراتها الاستيعابية لتصل إلى نحو ألفي سريرمع استهداف الوصول إلى 3 آلاف سرير خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع افتتاح أربعة مستشفيات جديدة .

وتابع : أن التوسع في البنية الصحية لا يقتصر على زيادة أعداد الأسرة، وإنما يشمل تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتحديث الأجهزة، وتأهيل الكوادر، واستحداث خدمات تخصصية جديدة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية تستهدف أن تصبح المستشفيات الجامعية أحد أهم أذرع الدولة لتقديم رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .

ونوه بأن الجامعة بدأت تنفيذ خطة متكاملة لضمان جاهزية الكليات والمنشآت والخدمات التعليمية قبل انطلاق الدراسة، من خلال البدء في إعلان الجداول الدراسية، واستكمال الإجراءات الخاصة برفع الكتاب الإلكتروني والمقررات الدراسية لجميع الكليات، على أن يتم الانتهاء من إتاحتها للطلاب في موعد أقصاه 12 سبتمبر المقبل.