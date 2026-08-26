التعليم تحظر تدريس أي مقررات خارجية لرياض الأطفال وتحدد الفترات الدراسية وتوزيع المناهج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول الفترات الدراسية اليومية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026 / 2027 المقرر تطبيقه في جميع المدارس ، كما أعلنت خطة توزيع المناهج الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2026 / 2027 لكلا من مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على معلمات وموجهات رياض الأطفال نحو ضرورة الاطلاع على جميع كب رياض الأطفال المرفوعة على موقع وزارة التربية والتعليم والعمل من خلالها ، مؤكدة على حظر تطبيق أي مقررات أخرى بخلاف التي تم رفعها على الموقع بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة جدول الفترات الدراسية اليومية لمرحلة رياض الأطفال :

أما عن صور مستندات خطة توزيع المناهج الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2026 / 2027 لكلا من مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية فهي كالتالي :

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس .. ماذا قررت التعليم ؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً “حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027