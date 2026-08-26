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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تحظر تدريس أي مقررات خارجية لرياض الأطفال وتحدد الفترات الدراسية وتوزيع المناهج

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول الفترات الدراسية اليومية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026 / 2027 المقرر تطبيقه في جميع المدارس ، كما أعلنت خطة توزيع المناهج الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2026 / 2027 لكلا من مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على معلمات وموجهات رياض الأطفال نحو ضرورة الاطلاع على جميع كب رياض الأطفال المرفوعة على موقع وزارة التربية والتعليم والعمل من خلالها ، مؤكدة على حظر تطبيق أي مقررات أخرى بخلاف التي تم رفعها على الموقع بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة جدول الفترات الدراسية اليومية لمرحلة رياض الأطفال :

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أما عن صور مستندات  خطة توزيع المناهج الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2026 / 2027 لكلا من مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية فهي كالتالي :

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May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎AND اليس الإناوةاطم لرگزنه للتعايه السام (งิตรึ้าง والتطيم ادار ف FAD لتطوم A2n نعامةرب الفاوالعةیيف الأطفال خطة توزيع منهج اللفة العربية المستوى الثاني من رياض الأطفال - الفصل الدراسي الأول العام الدراسي ٢٩ ٢٢/٢٢٠ 東*京京央京素京央京央央央* المحتوى التهيئة والوحدة الأولى الشهر الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر الوحدة الثانية الوحدة الثالثة شهر نوفمبر عامة شهر ديسمبر شهر يناير مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال أنااه إير د/ابراهيم السعودي مستشار مادة اللغة العربية عم اهه a سعمه i أ/سلوى عبد الله يعتمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف لد اسية ٤٤٦ 1O تم المسح الصولي بـ Camscanner‎'‎‎
May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎ปปลท้ม 就强 พ 9 ETION الإaاوة 10 وذلراشربية رالشعطيم العار روالبركزية_للته العلم ارقر الأفال خطة توزيع منهج اللغة العربية المستوى الثاني من رياض الأطفال الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي ٢٦ ٢۰٢/٢٢٢٠ *央央央東東水央**** المحثوى الأولى الوحدة الثانية الوحدة الثالثة الأسبوع الثاني من شهر فبرایر إلى الأسبوع الأخير شهر مارس شهر أبريل الوحدة الثالث شهر مايو مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال مور راهیم د/ابراهيم السعودي مستشار مادة اللفة العربية Muranl سله سلوی عبد الله يعتمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية رنیر ی کرغنتیه انهاه وانخافا عبدشالوساا عفاسي ٢٥٤ ۱٢٥ نم المسع الصوبي بي بـ Camscanner‎'‎‎
May be an image of ‎map, blueprint and ‎text that says '‎UYON FEOD وزارء ).) للتعليم الدراسي ۲۰٢٢/۲٢٩ خطة توزيع منهج الرياضيات رياض الأطفال) الأول لدراسیی (الأول عدد الدروس الفصول الدرس المحور الدرس الشهر الأول من الدرس إلى الدرس ۲۰ الثاتي من الدرس ۲۱ المحور الأول من الأميوع ستمبر ٢۶ الأسبوع الأول من نوفير الدرس ۳۰ من الدرس الرايع الدرس الأسيوع الخاسس الدرس المحور الثني الى الدرس ۱۰ ٠٢۹ የግ الأسبوع الأخير من ديممير ٢٠٢۶ السااس الإدار قالعامة لرياض الأطفال مدير برأهيم اللعودي دا مستشار مادة الرياضيات عماصام_د_الوامه أ/منال عزقول يمتمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري لموادالدراسية المواد الدراسية وانشرذ ۴٤۰ /ه تم المسح الصوبي بـ Lamscanner‎'‎‎
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May be an image of blueprint, ticket stub and text
May be an image of ‎ticket stub, blueprint and ‎text that says '‎الريضيت (رياض) الأطفال الاارة خطة توزيع راسی الثالي للعام الدراسي عد الدروس الفصل الثانى التصول المستو من الدرس 11 المحور إلى الدرس V. الأول الدرس إلى الدرس ኢ الثتي من الأسبوع الثاتي فبراير المحور الأول من إلى الدرس الثالث الأسبوع الثتي من مارس ٢٢٢٧ الدرس الرابع من الدرس ۱۱۱ الدرس ١٠٠ الخاس من الدرس ۱١١ المحور الثاتي من الأسبوع الثالث مارس ٢٣۲إلی إلى الأسبوع الأخير من ابريل إلى السادس الأطفال مدير عام ಕನ د/إبراهيم السعودي مستشار مادة الرياضيات ل_لواهد منال عزفول يعتمد،،، رئيس الإدارة المركزية_لتعلوم التعليم العام والمشرف على مستشاري واك-الدراسية السلام افتصبه اتکازز واشرد Camscanner تم المسح اللولني‎'‎‎

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس .. ماذا قررت التعليم ؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً “حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.
وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رياض الأطفال التعليم

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