الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون نتنياهو على كبح عنف المستوطنين

حثّ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح "موجة" العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

في الرسالة الموجهة إلى نتنياهو، والتي اطلعت عليها رويترز ووقعها 42 من أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ البالغ عددهم 47 عضواً، أشار المشرعون إلى تزايد مستويات "العنف المميت الذي يمارسه المستوطنون".

كما ناشدوا زعيم إسرائيل تكثيف التحقيقات في مقتل تسعة مواطنين أمريكيين قالوا إنهم قُتلوا على يد مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة الغربية منذ عام 2022.

وجاء في الرسالة أن "التصاعد الكبير" في العنف في الأسابيع الأخيرة أدى إلى "استجابة واسعة النطاق من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات جماعية للفلسطينيين، وهجمات من قبل المستوطنين على المساجد".

تمثل هذه الرسالة أحدث مؤشر على تزايد الاحتكاك بين الديمقراطيين في الكونجرس والحكومة الإسرائيلية بشأن تعاملها مع الضفة الغربية، حيث دعا العديد من أعضاء الحزب أيضاً إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بسبب سلوكها في الحرب في غزة.

وقد صاغها السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا، والزعيم الديمقراطي تشاك شومر من نيويورك - الذي كان لفترة طويلة أحد أبرز مؤيدي إسرائيل في الكونجرس - والسيناتور كوري بوكر من نيوجيرسي.

وقال مسئولون إن رجلاً إسرائيلياً كان يحرس مجموعة من المستوطنين اليهود دخل الأسبوع الماضي إلى أرض فلسطينية وأطلق النار باتجاه المدنيين، مما أسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً ورجل يبلغ من العمر 70 عاماً.

وحث أعضاء مجلس الشيوخ نتنياهو على إصدار تعليمات واضحة للشرطة والجيش الإسرائيليين لمنع والتدخل في المواجهات العنيفة في الضفة الغربية "بغض النظر عن الجناة".