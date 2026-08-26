الجامعة العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في التجنيد والهجمات السيبرانية

عقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه التاسع والثلاثين يومي 25 و26 أغسطس 2026، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة العقيد ناصر بن فهد السبيعي، وبمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والعدل والداخلية والخارجية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وجاء الاجتماع بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية والأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

الهجمات السيبرانية والاختراقات

وأفادت السفيرة د. مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية ، ومدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بأن الاجتماع تناول عدة بنود، من بينها متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثامن والثلاثين، الذي عقد يومي 10 و11 فبراير 2026 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

كما ناقش الاجتماع مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب دراسة استخدام التقنيات الحديثة والإنترنت والذكاء الاصطناعي في عمليات التجنيد لصالح التنظيمات الإرهابية.

وتناول الاجتماع كذلك تحديات الهجمات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية الإرهابية لمؤسسات الدولة، فضلا عن عرض تجارب الدول العربية ومرئياتها وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب، وبحث سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق.