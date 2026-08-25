قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية انخفضت لـ13%
24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور
9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح
حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض
قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح
كيف تحركت وزارة الرياضة للتحقيق في واقعة هروب المصارع زياد حجاج بسلوفاكيا؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة
رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته
شوبير يكشف موقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تطلق دراسة حول المهددات الراهنة لثوابت الأسرة

اجتماع قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة
اجتماع قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة
الديب أبوعلي

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة، اليوم الثلاثاء، الدراسة التحليلية بعنوان «المهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي»، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والوزارات المعنية بشئون الأسرة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتأتي الدراسة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات العربية والعالم، وما تفرضه من تحديات جديدة على الأسرة ودورها في الحفاظ على القيم والهوية والانتماء والاستقرار المجتمعي.

وأكدت الوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشئون الاجتماعية، أن إطلاق الدراسة يأتي في إطار الجهود العربية المشتركة لدعم قضايا الأسرة وتعزيز تماسكها وحماية ثوابتها، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اعتمد الدراسة بموجب القرار رقم (1037) الصادر في 25 ديسمبر 2024، خلال دورته العادية الرابعة والأربعين، لتكون وثيقة استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء في تطوير سياساتها وبرامجها المتعلقة بالأسرة.

 

المهددات الراهنة لثوابت الأسرة

وأوضحت أن الدراسة تتناول أبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية، والمتغيرات المؤثرة في بنيتها ووظائفها الاجتماعية والتربوية، كما تقدم رؤى وتوصيات عملية لتعزيز كفاءة السياسات الأسرية، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسرة من التعامل مع التحديات المستجدة، مع تحقيق التوازن بين الانفتاح على المتغيرات العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمعات العربية.

وتؤكد الدراسة أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لنشر الوعي والثقافة الداعمة للأسرة، باعتبارها شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.

ومن المنتظر أن تمثل فعالية إطلاق الدراسة منصة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يدعم التعاون الإقليمي في تطوير السياسات والبرامج الأسرية والاستفادة من أفضل الممارسات الرامية إلى حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز التماسك الأسري.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مواصلة جامعة الدول العربية جهودها لدعم الأسرة العربية باعتبارها أحد أسس التنمية البشرية المستدامة، ودعامة رئيسية للحفاظ على الهوية العربية وتعزيز الأمن الاجتماعي في مواجهة المتغيرات المتسارعة.

جامعة الدول العربية الأمانة العامة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الوزير المفوض إيناس الفرجاني قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

ترشيحاتنا

معارض اهلاً مدارس

استعد للشراء.. موعد افتتاح معرض أهلا مدارس 2026 بالمحافظات ونسب التخفيضات

مرتبات شهر اغسطس

بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 وقيمة الرواتب

منصة مصر الرقمية

دليلك الشامل لاستخراج الأوراق الرسمية.. خدمات الأحوال المدنية على منصة مصر الرقمية

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد