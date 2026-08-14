الجامعة العربية تدين استهداف ايران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء 13 أغسطس الجاري، واصفا ذلك بأنه انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وشدد المتحدث الرسمي على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وأكد المتحدث ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعيا إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.