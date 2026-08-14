ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة مع صعود سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، وارتفاع سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا، بالتزامن مع تحديثات أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من المواطنين، سواء المقبلين على شراء المشغولات الذهبية أو الراغبين في الاستثمار والادخار، إذ تتغير الأسعار بصورة مستمرة وفق حركة التداول في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة آخر التحديثات بشكل لحظي.

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سعر الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أحدث أسعار التداول في محال الصاغة، موضحة أن الأسعار المعلنة تكون بدون احتساب المصنعية والدمغة، مع الإشارة إلى أن السعر الفعلي قد يختلف بصورة طفيفة من محافظة إلى أخرى، وفقًا لآليات السوق المحلية.

ويأتي هذا التحديث في ظل استمرار حركة التداول داخل سوق الذهب، التي تشهد تغيرات متواصلة تعكس حركة العرض والطلب، إلى جانب تطورات الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في محال الصاغة نحو 7160 جنيهًا.

ويُعد عيار 24 الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية، ويحرص عدد من المستثمرين على متابعته باعتباره أحد المؤشرات المهمة لاتجاهات أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في محال الصاغة نحو 6265 جنيهًا.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات مقارنة بالتحديث السابق، ليواصل هذا العيار تصدره قائمة الأكثر تداولًا في السوق المصرية، باعتباره الأكثر إقبالًا بين المواطنين.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 في محال الصاغة عند 5370 جنيهًا.

ويُعد عيار 18 من الأعيرة التي تشهد طلبًا في عدد من المحافظات، خاصة في المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، مع استمرار استقرار سعره خلال آخر تحديث.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محال الصاغة نحو 50120 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا، بالتزامن مع الزيادة التي سجلتها أسعار الذهب في السوق المحلية، ما يعكس استمرار تحركات الأسعار خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، سجل سعر أونصة الذهب 4351 دولارًا.

ويواصل المستثمرون متابعة تحركات أسعار الذهب العالمية باعتبارها من أبرز المؤشرات المؤثرة في اتجاهات الأسواق، والتي تنعكس بصورة مباشرة على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.

لماذا تختلف أسعار الذهب بين محال الصاغة؟

تختلف الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء الذهب من محل إلى آخر، نظرًا لأن الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تكون بدون احتساب المصنعية والدمغة، بينما تُضاف هذه التكاليف عند إتمام عملية الشراء، كما قد تختلف بصورة طفيفة بين المحافظات ومحال الصاغة وفقًا لطبيعة كل سوق.

ولذلك ينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة آخر تحديثات الأسعار بصورة مستمرة، مع الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة قبل إتمام عملية الشراء، حتى يتمكنوا من معرفة التكلفة النهائية بدقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أغسطس 2026

جاءت أسعار الذهب في آخر تحديث على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24: 7160 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 6265 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 5370 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 50120 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب عالميًا: 4351 دولارًا.

وتبقى أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم وفق حركة التداول في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك يظل تحديث الأسعار بشكل مستمر من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون والمستثمرون الراغبون في متابعة سوق الذهب.