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علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد

علي محمود
علي محمود
رباب الهواري

تحدث علي محمود، لاعب الأهلي الجديد، عن الدعم الذي وجده من زملائه داخل الفريق منذ انضمامه، مؤكدًا أن اللاعبين الكبار كان لهم دور مهم في مساعدته على التأقلم والاندماج سريعًا مع المجموعة، خاصة خلال فترة الإعداد الحالية.

وأوضح علي محمود أن عناصر الفريق أصحاب الخبرات يتعاملون بشكل جيد مع اللاعبين الجدد، ويحرصون على توجيههم خلال التدريبات والمحاضرات، مشيرًا إلى أنهم يؤكدون باستمرار أهمية الانسجام والعمل بروح واحدة، لأن الفريق في النهاية يسير في اتجاه واحد ويحتاج إلى تكاتف جميع عناصره.

وأكد اللاعب أن وجود أصحاب الخبرات داخل الأهلي يمثل عاملًا مهمًا في مساعدة اللاعبين الجدد على التأقلم، موضحًا أن توجيهاتهم داخل الملعب وخارجه تسهل الكثير من الأمور وتمنح العناصر الجديدة الثقة المطلوبة.

وكشف علي محمود عن مثله الأعلى في كرة القدم، مؤكدًا أن محمد أبو تريكة يمثل قدوته، مشيرًا إلى أن أسطورة الأهلي تركت بصمة كبيرة في تاريخ النادي والكرة المصرية.

ووجه لاعب الأهلي رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مطالبًا إياهم بمواصلة الحضور في المدرجات ومساندة الفريق خلال الموسم الجديد. وقال إن اللاعبين يحتاجون إلى دعم الجماهير ووجودها خلفهم، مؤكدًا أن جمهور الأهلي يمثل اللاعب رقم واحد، وأن مساندته للفريق تساعد اللاعبين على تجاوز الصعوبات وتحقيق البطولات.

كما تحدث علي محمود عن دور أسرته في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأكبر له طوال السنوات الماضية، وأن وصوله إلى هذه المرحلة والعودة إلى النادي الأهلي يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن أسرته وقفت بجانبه في مختلف الظروف، سواء خلال فترات النجاح والفرح أو أوقات الحزن، ولم تتخل عنه في أي مرحلة من مراحل مسيرته، مؤكدًا أن دعمها المستمر كان له تأثير كبير فيما وصل إليه.

واختتم علي محمود حديثه بتوجيه الشكر إلى أسرته، مؤكدًا أن ما قدمته له من دعم ومساندة يمثل جزءًا أساسيًا من رحلته الكروية، وأنه يقدر كثيرًا وقوفهم بجانبه في كل مراحل حياته.

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