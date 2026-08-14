هزيمة رجال يد الأهلي أمام ميلسونجين الألماني وديا

تلقى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي خسارة أمام نظيره ميلسونجين الألماني، بنتيجة 25-14، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوبوي الدولية الودية المقامة حاليًا في البوسنة والهرسك.

وخاض رجال الأهلي المباراة في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشاركة في البطولة، من خلال الاحتكاك بفرق قوية واختبار جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وجاءت مواجهة ميلسونجين الألماني لتكون الاختبار الأول لكوماندوز الأهلي في البطولة، حيث حاول الفريق تقديم أداء قوي أمام أحد الفرق الأوروبية، إلا أن المنافس نجح في فرض أسلوبه على مجريات اللقاء، وحسم المباراة لصالحه بفارق 11 هدفًا.

ورغم الخسارة، تمثل المباراة فرصة مهمة للجهاز الفني من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

ويشارك الأهلي في بطولة دوبوي الدولية وسط غياب عدد من لاعبيه الدوليين، بسبب ارتباطهم بالمنتخبات الوطنية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا أمام الفريق خلال فترة الإعداد.

ويستهدف الجهاز الفني الاستفادة من المباريات الودية في تجهيز باقي عناصر الفريق ومنحهم فرصة المشاركة واكتساب المزيد من الخبرات، إلى جانب العمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين قبل عودة جميع العناصر الدولية.

وتأتي مشاركة الأهلي في البطولة ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق عددًا من المواجهات الودية القوية بهدف الوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة.

ومن المنتظر أن يواصل رجال الأهلي مشوارهم في بطولة دوبوي، مع العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة ميلسونجين والاستفادة منها في المباريات المقبلة.



