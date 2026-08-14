مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

تتصدر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء استقبال رغبات المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2026 إلى انخفاض متوقع في الحدود الدنيا للقبول بعدد كبير من كليات القطاع العلمي، مقارنة بالعام الماضي، في ظل تراجع أعداد الطلاب في مختلف شرائح المجاميع، وهو ما قد يفتح أمام طلاب المرحلة الثانية فرصًا أكبر للالتحاق بعدد من الكليات المميزة.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت أعلنت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثانية، حيث تقرر أن يبدأ تسجيل الرغبات لطلاب الشعبة العلمية من 220 درجة بنسبة 68.75%، بينما يبدأ لطلاب الشعبة الأدبية من 205 درجات بنسبة 64.06%، مع استمرار تسجيل الرغبات حتى الساعة السابعة مساء الأحد المقبل.



مؤشرات القبول بكليات الحاسبات والمعلومات

تظهر المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية 2026 إمكانية انخفاض الحدود الدنيا للقبول في عدد من كليات القطاع العلمي مقارنة بالعام الماضي، ويأتي ذلك في ظل تراجع مجاميع الطلاب، إلى جانب انخفاض أعداد الطلاب في بعض الشرائح.

وبحسب المؤشرات، قد يصل الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي علوم إلى نحو 87.18%، مقابل 88.43% خلال العام الماضي، وهو ما يعني تراجعًا متوقعًا في الحد الأدنى للقبول مقارنة بالتنسيق السابق.

أما بالنسبة إلى طلاب علمي رياضة، فتشير التوقعات إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات إلى نحو 81.40%، مقابل نحو 84.21% في العام الماضي، بما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في الحدود المتوقعة.

وتظل هذه الأرقام مؤشرات أولية وليست حدودًا نهائية للقبول، إذ تتحدد النتيجة الرسمية وفق أعداد الطلاب المتقدمين، وترتيب رغباتهم، والمجاميع الحاصلين عليها، بالإضافة إلى أعداد الأماكن المتاحة في كل كلية.

مؤشرات تنسيق كليات ألسن واقتصاد وعلوم سياسية

وتشير مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم إلى فرص متاحة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بعدد من الكليات التي تشهد إقبالًا من جانب طلاب الثانوية العامة.

وبحسب التوقعات، قد يصل الحد الأدنى للقبول بكليات ألسن لطلاب الشعبة العلمية إلى نحو 80.4%، بينما قد يسجل الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات اقتصاد وعلوم سياسية لطلاب علمي نحو 78.40%.

وتعكس هذه التقديرات اتجاهًا عامًا نحو انخفاض الحدود الدنيا للقبول بعدد من الكليات مقارنة بالعام الماضي، مع التأكيد على أن الحدود النهائية ستختلف من كلية إلى أخرى وفقًا لعدد الطلاب ورغباتهم والأماكن المتاحة.

مؤشرات القبول بكليات العلوم

وفيما يتعلق بكليات العلوم، تشير المؤشرات إلى إمكانية وصول الحد الأدنى المتوقع للقبول لطلاب علمي علوم إلى نحو 76.87%، مقابل 78.26% في العام الماضي.

ويأتي هذا التراجع المتوقع ضمن مؤشرات انخفاض الحدود الدنيا لعدد من كليات القطاع العلمي، وهو ما قد يمنح طلاب المرحلة الثانية فرصًا إضافية للاختيار بين عدد من الكليات والتخصصات وفقًا لمجموع كل طالب ورغباته.



كما تستمر فرص القبول أمام طلاب المرحلة الثالثة من شعبة علمي رياضة بمجاميع أقل من 68%، وذلك وفق الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد بعد انتهاء مراحل التنسيق السابقة.

وتتضمن المؤشرات كذلك تراجعًا متوقعًا في الحد الأدنى للقبول بعدد من الكليات الأخرى بنسب تتراوح بين 1.3% و2.5% مقارنة بالعام الماضي، مع اختلاف الحدود النهائية من كلية إلى أخرى وفق أعداد الطلاب ورغباتهم والأماكن المتاحة.

بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني اليوم الأربعاء استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا، وسط مؤشرات تمنح الطلاب فرصًا واسعة للالتحاق بالكليات الجامعية.

ويأتي بدء تسجيل الرغبات في ظل وجود نحو 320 ألف مكان شاغر بالكليات حتى الآن، بالتزامن مع تراجع مجاميع طلاب الشعبة العلمية مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي قد يؤثر على الحدود الدنيا النهائية للقبول بعد إعلان نتيجة المرحلة.

ويستمر الطلاب في تسجيل رغباتهم وفق القواعد والمواعيد التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يحرص كل طالب على ترتيب رغباته بما يتناسب مع مجموعه والكليات المتاحة أمامه.

وتعد مرحلة تسجيل الرغبات من أهم المراحل التي تحدد المسار الجامعي للطلاب، لذلك تحظى مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم بمتابعة مكثفة، خاصة من جانب الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها خلال المرحلة الأولى.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنظام الحديث

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، حيث بلغ الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%.

ويبلغ عدد الطلاب المقرر لهم التقدم للمرحلة الثانية من الشعبة العلمية بالنظام الحديث نحو 234 ألفًا و866 طالبًا.

أما الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام الحديث، فقد بلغ 205 درجات فأكثر، بنسبة 64.06%، ويبلغ عدد الطلاب المقرر لهم التقدم للمرحلة الثانية من الشعبة الأدبية نحو 31 ألفًا و610 طلاب.

وبذلك يصل إجمالي عدد طلاب النظام الحديث المقرر لهم التقدم إلى المرحلة الثانية إلى 266 ألفًا و476 طالبًا.

وتعطي هذه الأرقام صورة عن حجم الإقبال المتوقع على المرحلة الثانية، كما توضح أعداد الطلاب الذين ستتم المفاضلة بينهم على الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد المختلفة.



الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنظام القديم

كما أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، حيث بلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، ويبلغ عدد الطلاب المقرر لهم التقدم نحو 379 طالبًا.

وبالنسبة إلى الشعبة الأدبية بالنظام القديم، بلغ الحد الأدنى 240 درجة فأكثر، بنسبة 58.53%، بينما يبلغ عدد الطلاب المقرر لهم التقدم نحو 76 طالبًا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم المقرر لهم التقدم للمرحلة الثانية نحو 455 طالبًا.

وتضاف أعداد طلاب النظام القديم إلى أعداد طلاب النظام الحديث للوصول إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر لهم التقدم إلى المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.

إجمالي أعداد طلاب المرحلة الثانية 2026

وبحسب البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم التقدم إلى المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 نحو 266 ألفًا و931 طالبًا وطالبة، من طلاب النظامين الحديث والقديم.

وتشير هذه الأعداد إلى حجم المنافسة على الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد، خاصة مع وجود نحو 320 ألف مكان شاغر بالكليات حتى الآن. ومن المنتظر أن تتأثر الحدود النهائية للقبول بحجم الإقبال على كل كلية وترتيب رغبات الطلاب وعدد الأماكن المتوفرة.

وتبقى المؤشرات المعلنة بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم تقديرات تساعد الطلاب على تكوين تصور أولي عن فرص القبول، لكنها لا تمثل النتيجة النهائية التي يتم إعلانها رسميًا عقب انتهاء فترة تسجيل الرغبات وإجراء عملية التوزيع وفق القواعد المحددة.

ومع استمرار تسجيل الرغبات، يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي للحدود النهائية للكليات، خصوصًا كليات الحاسبات والمعلومات وألسن واقتصاد وعلوم سياسية والعلوم، في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا بعدد من الكليات مقارنة بالعام الماضي.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية ومحددات القبول

ومن المقرر أن ترتبط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم النهائية بما يسجله الطلاب من رغبات خلال فترة التسجيل، إلى جانب المجاميع وأعداد المتقدمين والأماكن المتاحة في الكليات.

ويظل ترتيب الرغبات عاملًا مهمًا في عملية التوزيع، إذ يتم التعامل مع رغبات الطلاب وفق القواعد المنظمة للتنسيق، بما يحدد الكلية التي يحصل عليها كل طالب في ضوء مجموعه والطاقة الاستيعابية للكليات.

وبناءً على المؤشرات الحالية، تبدو أمام طلاب المرحلة الثانية مساحة أوسع للاختيار في عدد من الكليات مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع انخفاض مجاميع بعض شرائح الطلاب ووجود أعداد كبيرة من الأماكن الشاغرة.

وللتعرف على الكليات الشاغرة علمي وأدبي بالمرحلة الثانية من التنسيق على هذه الروابط

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