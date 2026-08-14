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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الله وضعني تحت تصرفه.. بطل مجهول يتحدى أنقاض زلزال كولومبيا لإنقاذ الأرواح والكلاب

خوليو سيزار بينيدا
خوليو سيزار بينيدا
ناصر السيد

بجسمه النحيل والقوي، وطوله الذي يزيد قليلاً عن 5 أقدام (1.6 متر)، يشعر خوليو سيزار بينيدا أنه كان مقدراً له أن يقوم بعمل الحفر في أنقاض المباني المحطمة للعثور على ناجين - أولاً عندما ضرب زلزال موطنه كولومبيا في عام 1999، ومرة ​​أخرى هذا الأسبوع.


عندما ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر غرب كولومبيا يوم الاثنين ، كان الرجل البالغ من العمر 67 عامًا في منزله بالقرب من مدينة بيريرا، في منطقة زراعة البن القريبة من مركز الكارثة. 
انهار جدار في منزله، لكن بينيدا لم يُصب بأذى، وقرر مساعدة من قد يكونون أقل حظًا.
قال بينيدا لوكالة رويترز: "كل ما فعلته هو أنني أمسكت ببعض القفازات ... وأمسك بخوذة، وذهبت لإنقاذ الأرواح".


وأضاف بينيدا أن المشهد في بيريرا بدا كما لو أن المباني قد تعرضت للقصف، لافتا إلى أنه ساعد في إنقاذ كل من الناس والكلاب.


كان بينيدا أيضاً متطوعاً في فرق الإنقاذ بعد زلزال عام 1999 في مدينة أرمينيا المجاورة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وهو يكسب رزقه من نحت وتشكيل الحرف اليدوية.


قال: "أنا لست من النوع الذي يقوم بأعمال بطولية، الله يضعني تحت تصرفه لأحاول أن أفعل القليل".


انضم آلاف المدنيين إلى فرق الطوارئ الحكومية للمساعدة في جهود الإنقاذ في جميع أنحاء المنطقة، حيث عملوا بأيديهم لإزالة قطع الخرسانة الثقيلة وقضبان المعدن الملتوية. وقد تأكدت وفاة 273 شخصًا على الأقل حتى يوم الخميس، بينما لا يزال 377 آخرون في عداد المفقودين.

بطل مجهول أنقاض زلزال كولومبيا إنقاذ الأرواح والكلاب خوليو سيزار بينيدا زراعة البن

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