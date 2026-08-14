الأهلي يحسم صفقة محمود صلاح.. تفاصيل الاتفاق مع غزل المحلة

حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة محمود صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بشكل رسمي، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع ناديه واللاعب خلال الساعات الماضية، وذلك ضمن تحركات القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد مساء الخميس توقيع محمود صلاح على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة خمسة مواسم، بعد إنهاء جميع التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة بين الأطراف الثلاثة.

وبحسب التفاصيل التي أعلنها النادي الأهلي، بلغت القيمة الأساسية للصفقة 30 مليون جنيه، إلى جانب 10 ملايين جنيه إضافية كحوافز ومكافآت «بونص»، ترتبط بما يحققه اللاعب مع الفريق من بطولات محلية وقارية خلال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.

ولعب محمود صلاح دورًا مهمًا في تسهيل إتمام انتقاله إلى الأهلي، حيث وافق اللاعب على التنازل عن جزء كبير من راتبه في موسمه الأول مع الفريق، على أن يستفيد نادي غزل المحلة من هذه القيمة.

كما تنازل اللاعب عن مبلغ مليوني جنيه من مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي غزل المحلة، في إطار الاتفاق الذي ساهم في إنهاء الصفقة بصورة نهائية.

وتضمن الاتفاق بين الأهلي وغزل المحلة حصول الأخير على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، وهو ما يمنح النادي فرصة للاستفادة ماليًا حال انتقال محمود صلاح إلى نادٍ آخر خلال السنوات المقبلة.

وجاء الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة بسبب ارتباطها بموعد غلق باب القيد للاعبين مواليد 2007، حيث كان يوم الخميس هو الموعد الأخير للقيد، لذلك حرص مسؤولو الأهلي على إتمام التعاقد وتوقيع اللاعب وإنهاء كافة التفاصيل في الساعات الأخيرة.

وبذلك أصبح محمود صلاح أحدث صفقات الأهلي، بعدما نجح النادي في حسم انتقال اللاعب رسميًا قبل انتهاء الموعد المحدد للقيد.



