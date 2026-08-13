ناقد رياضي: الأهلي يحسم صفقة سوبر.. والتوقيع حصل منذ قليل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن إتمام النادي الأهلي صفقة توفيق محمد، لاعب بتروجيت، بعد توقيع اللاعب وإدارة ناديه على العقود.

وقال محمود شوقي إن توفيق محمد وقع للأهلي منذ لحظات، كما وقعت إدارة بتروجيت على العقود الخاصة بالصفقة، مؤكدًا أن الاتفاق بين جميع الأطراف تم بشكل نهائي.

وأضاف أن عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يتواجد حاليًا داخل مقر شركة بتروجيت من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة، مشيرًا إلى أن التوقيع تم بالفعل، مع الكشف عن تفاصيل أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتأتي صفقة توفيق محمد ضمن تحركات الأهلي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في توفير أكبر عدد من الخيارات قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

الأهلي يواصل تحضيراته في إسبانيا

في الوقت نفسه، يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، حيث يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية للوقوف على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يوروبا الإسباني، غدًا الجمعة 14 أغسطس، في مباراة ودية جديدة، على ملعب سيف بوسك دي توسكا، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تسجيل الثنائي الجديد الوافد من إنبي هدفين، حيث افتتح علي محمود التسجيل، قبل أن يضيف أقطاي عبد الله الهدف الثاني، فيما اختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الأهلي.

كما شهد اللقاء إهدار سفيان بنجديدة، مهاجم الأهلي، ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، بعدما نجح حارس مرمى بادالونا في التصدي لها.

الأهلي يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله خوض تدريبات يومية مكثفة وعدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

وتُعد مواجهة برشلونة الاختبار الأبرز للأهلي خلال معسكره الإسباني، قبل العودة إلى المنافسات الرسمية والاستعداد لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد انطلاق الدوري المصري

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم مباريات الدور الأول بملاقاة وادي دجلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس، وتختتم منافسات البطولة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تغيير في أجندة شهر مايو، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.