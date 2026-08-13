قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة
طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026
تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب الآن
بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟
خبير: ترامب واثق من تدمير قدرة إيران العسكرية لتأمين مضيق هرمز
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي يحسم صفقة سوبر.. والتوقيع حصل منذ قليل

توفيق محمد
توفيق محمد
يارا أمين

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن إتمام النادي الأهلي صفقة توفيق محمد، لاعب بتروجيت، بعد توقيع اللاعب وإدارة ناديه على العقود.

وقال محمود شوقي إن توفيق محمد وقع للأهلي منذ لحظات، كما وقعت إدارة بتروجيت على العقود الخاصة بالصفقة، مؤكدًا أن الاتفاق بين جميع الأطراف تم بشكل نهائي.

وأضاف أن عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يتواجد حاليًا داخل مقر شركة بتروجيت من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة، مشيرًا إلى أن التوقيع تم بالفعل، مع الكشف عن تفاصيل أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتأتي صفقة توفيق محمد ضمن تحركات الأهلي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في توفير أكبر عدد من الخيارات قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

الأهلي يواصل تحضيراته في إسبانيا

في الوقت نفسه، يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، حيث يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية للوقوف على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يوروبا الإسباني، غدًا الجمعة 14 أغسطس، في مباراة ودية جديدة، على ملعب سيف بوسك دي توسكا، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تسجيل الثنائي الجديد الوافد من إنبي هدفين، حيث افتتح علي محمود التسجيل، قبل أن يضيف أقطاي عبد الله الهدف الثاني، فيما اختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الأهلي.

كما شهد اللقاء إهدار سفيان بنجديدة، مهاجم الأهلي، ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، بعدما نجح حارس مرمى بادالونا في التصدي لها.

الأهلي يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله خوض تدريبات يومية مكثفة وعدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

وتُعد مواجهة برشلونة الاختبار الأبرز للأهلي خلال معسكره الإسباني، قبل العودة إلى المنافسات الرسمية والاستعداد لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد انطلاق الدوري المصري

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم مباريات الدور الأول بملاقاة وادي دجلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس، وتختتم منافسات البطولة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تغيير في أجندة شهر مايو، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

محمود شوقي يوتيوب النادي الأهلي توفيق محمد بتروجيت موعد انطلاق الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

ترشيحاتنا

جمارك السيارات

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ49.6 مليون جنيه.. تفاصيل

تراجع مفاجئ لأسعار النفط اليوم

هبوط مفاجئ لأسعار النفط.. برنت يتراجع بقوة بعد قفزة مخزونات أمريكا

المهندس كريم بدوي وزير البترول

وزير البترول : تحويل الثروات التعدينية إلى صناعات أولوية لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد