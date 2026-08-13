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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رحلة بدأت من المتجر.. ما السر المالي الذي جمع جورجينا وكريستيانو رونالدو؟

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
أحمد أيمن

لم تكن حياة جورجينا رودريجيز قبل ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشبه ما أصبحت عليه لاحقًا، فمن العمل في مجال المبيعات، انتقلت إلى عالم الشهرة والأزياء والإعلانات، ثم تحولت إلى سيدة أعمال تمتلك ثروة كبيرة ومصادر دخل متعددة.

وبحسب تقارير برتغالية، فإن ثروة جورجينا تُقدّر بنحو نصف مليار دولار، وهو رقم يعكس التحول الكبير الذي شهدته حياتها المالية منذ بداية علاقتها برونالدو عام 2016.

اتفاق مالي بين جورجينا ورونالدو 

مع إعلان زواج جورجينا ورونالدو، عاد الحديث حول طبيعة الترتيبات المالية بين الطرفين، خصوصًا مع ضخامة ثروة النجم البرتغالي وتعدد استثماراته.

ويشير التقرير إلى وجود اتفاق قانوني خاص ينظم الحقوق المالية بينهما، ويتضمن حصول جورجينا على دخل شهري منتظم مدى الحياة، إلى جانب نقل ملكية قصر فاخر في العاصمة الإسبانية مدريد إليها.

ويُنظر إلى هذه الترتيبات باعتبارها وسيلة لتحديد الحقوق المالية بوضوح، وحماية ثروة رونالدو التي تتوزع بين عقود كرة القدم والإعلانات والاستثمارات وسلاسل الفنادق وغيرها.

اللافت أن ثروة جورجينا لم تعد مرتبطة فقط بعلاقتها برونالدو، فقد تمكنت خلال السنوات الماضية من بناء حضورها الخاص في عالم الموضة والإعلانات والإعلام، ما ساهم في تكوين ثروة مستقلة لها.

ماذا يحدث إذا وقع الانفصال؟

تختلف الإجابة بحسب القانون والنظام المالي المعتمد عند الزواج، ففي البرتغال، إذا اختار الزوجان نظام المشاركة في المكتسبات، فإن الممتلكات التي امتلكها كل طرف قبل الزواج تظل ملكًا خاصًا به، بينما يمكن أن تدخل الأرباح والدخل المكتسبان خلال فترة الزواج ضمن الأموال المشتركة.

أما في حالة اختيار نظام الفصل الكامل للممتلكات، فيحتفظ كل طرف بأمواله ودخله بصورة مستقلة، دون دمج تلقائي للثروات أو الأرباح.

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن التشريعات في إسبانيا والسعودية تمنح الاتفاقيات المالية المكتوبة بين الزوجين أهمية كبيرة.

في السعودية، يقوم النظام المالي للزوجين على استقلال ذمة كل طرف عن الآخر، بينما تسمح القواعد المطبقة في إسبانيا بتنفيذ الاتفاقات الموثقة بين الطرفين وفق بنودها.

وهكذا تحولت قصة بدأت بلقاء في متجر «جوتشي» بالعاصمة الإسبانية مدريد إلى واحدة من أكثر العلاقات شهرة في عالم الرياضة، بينما يبقى الجانب المالي منها الأكثر إثارة للفضول، خصوصًا مع تضخم ثروة الطرفين وتعدد مصادر دخلهما.

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