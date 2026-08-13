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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة في إسرائيل.. مسئولون عسكريون مذهولون من سرعة تعافي إيران بعد حرب 2026 | تفاصيل

صدمة في إسرائيل من تعافي إيران
صدمة في إسرائيل من تعافي إيران
ناصر السيد

علمت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن مسئولي الدفاع الإسرائيليين شعروا بالصدمة من سرعة تعافي إيران في أعقاب حرب أوائل عام 2026 ويشمل ذلك مسئولي كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد، على الرغم من أن الجيش كان المقيم الرئيسي للاستهداف والضرر الناجم عن استهداف قطاع الدفاع في إيران.

صدمة في إسرائيل من تعافي إيران

صدمة في إسرائيل من تعافي إيران

وقد كشفت العديد من التقارير الإعلامية الأجنبية عن ثغرات في جوانب محددة من رواية إسرائيل عن النجاح العسكري الذي أدى إلى تراجع المجمع الصناعي العسكري الإيراني لسنوات، ويعود تاريخ هذه التقارير إلى مارس من هذا العام، ولكن على مدى شهور، تمسك مسئولون خبراء في الجيش الإسرائيلي غير مسيسين بالموقف القائل بأن الضرر كان واسع النطاق لدرجة أنه حتى لو كانت بعض الادعاءات المحددة خاطئة، فإن الرواية العامة لإسرائيل بشأن تراجع إيران لسنوات لا تزال قائمة.

بعد أربعة أشهر من انتهاء الحرب الرئيسية في أبريل، علمت صحيفة "ذا بوست" أن الجيش الإسرائيلي يشهد الآن تحولاً سريعاً مذهلاً لم يكن يتوقعه، ليس فقط في مجال واحد أو آخر محدد، ولكن في العديد من المجالات، بما في ذلك ما يتعلق بتهديد الصواريخ الباليستية.

ومن الأمور المفاجئة في هذه القصة أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بالفعل بالإيرانيين في هذا المجال من التعافي السريع مرتين: في أكتوبر 2024 ويناير 2025.

بعد أن ضرب الجيش الإسرائيلي 20 هدفاً عسكرياً وصناعياً بالغ الأهمية في إيران في أكتوبر 2024، زعم أنه أخر إنتاج الصواريخ الإيرانية المستقبلية لمدة عام أو أكثر.

الصواريخ الباليستية الإيرانية

الصواريخ الباليستية الإيرانية

بحلول أوائل عام 2025، كان الجيش الإسرائيلي قد لاحظ بالفعل تعافي الإيرانيين بشكل كامل من وتيرة إنتاجهم للصواريخ الباليستية عالية السرعة ، لدرجة أن الجيش قدم موعد الهجوم المحتمل في خريف عام 2025 إلى يونيو 2025.

بعد مهاجمة حوالي 100 هدف صاروخي وصناعي عسكري في يونيو 2025، قال الجيش الإسرائيلي إنه وجد الصيغة اللازمة لإبطاء إنتاج إيران للصواريخ لسنوات عديدة.

كان هناك سبب للاعتقاد بذلك بالنظر إلى أن عدد الأهداف التي تم ضربها كان خمسة أضعاف، وأن الجيش الإسرائيلي أسقط كمية أكبر بكثير من القنابل، ومع ذلك، مرة أخرى، وبطريقة ما، تمكنت إيران من إيجاد طرق لاستعادة إنتاج الصواريخ عالية السرعة، مما أذهل الجيش الإسرائيلي مرة أخرى.

ما كان يقدر بنحو 1300 صاروخ في يونيو 2025 أصبح 2500 صاروخ بحلول فبراير من هذا العام، وأخيراً، أعلن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة معاً أنهما حققا الهدف خلال الحرب التي استمرت حوالي 40 يوماً في عام 2026.

تعرض أكثر من 2600 هدف صاروخي وصناعي عسكري للهجوم، وشنّت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مجتمعتين هجمات على إيران حوالي 30 ألف مرة، وقد شكل هذا زيادة قدرها 26 ضعفا مقارنة بعام 2025 وأكثر من 100 ضعف مقارنة بعام 2024.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "ذا بوست" إن كل جزء كبير وصغير من الصناعة العسكرية قد تحطم إلى أشلاء.

كيف يمكن لإيران أن تعيد حجم صواريخها إلى 2500 صاروخ أو إلى مستويات تهديد أعلى بكثير مع وجود أضرار بقيمة 300 مليار دولار في جيشها؟

وبعبارة أخرى، فإن الدرس الذي استخلصه الجيش الإسرائيلي من كل جولة من جولات الهجمات الثلاث لم يكن أن إيران يمكنها إيجاد طرق مختصرة قد لا تتوقعها إسرائيل لإعادة بناء تهديدات أسلحة محددة بسرعة، مع ترك أجزاء أخرى من البلاد في حالة من البؤس، ولكن كان من الضروري ضرب عدد أكبر من الأهداف المحددة.

صدمة في إسرائيل

ومع ذلك، فإن صحيفة "الواشنطن بوست" تعلم أن كبار مسئولي الدفاع الإسرائيليين يعترفون الآن بأن إيران قد وجدت طرقاً مبتكرة للتركيز على إعادة بناء الصاروخ والتهديدات الأخرى المحددة، حتى لو كانت أجزاء كبيرة من البلاد لا تزال مدمرة.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز سابقاً أن إيران نجحت في استخدام الجرافات لإزالة المدن الصاروخية تحت الأرض بشكل أسرع بكثير مما توقعته إسرائيل، لكن هذا لا يعدو كونه استعادة للوصول إلى أسلحة لم يتم تدميرها قط، بل تم حظرها فقط.

أكدت صحيفة "ذا بوست" بشكل مستقل تصريحات مسؤولين إيرانيين كبار تفيد بأن إيران تنتج الآن أسلحة جديدة مرة أخرى بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً، وحتى الآن، كان هناك جدل حول ما إذا كانت طهران تحتفظ بما يقارب 500 أو 1000 صاروخ بعيد المدى يمكنها ضرب إسرائيل بعد حرب هذا العام.

إذا تمكنت إيران من العودة إلى تصنيع 100-300 صاروخ شهريًا، فبإمكانها استعادة ترسانتها الصاروخية إلى مستويات يونيو 2025 بحلول أوائل إلى منتصف عام 2027، وقد تصبح تهديدًا رادعًا في عام 2028.

حتى لو لم تعد وتيرتها إلى تلك النقطة، فإن التقدم المطرد الآن يعني أنه في غضون عامين أو بضعة أعوام، قد يعود التهديد الوجودي للصواريخ الباليستية الإيرانية إلى الواجهة، ومن المرجح أن يؤثر كل هذا أيضاً على الاستراتيجية الإسرائيلية الأوسع نطاقاً بشأن متى وما إذا كان من الضروري شن هجوم آخر بغض النظر عن حالة المفاوضات بشأن مضيق هرمز والقضية النووية.

بدلاً من ذلك، قد تغض إسرائيل الطرف عن قضية الصواريخ الباليستية بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوضح أنه لا يهتم بهذه القضية، وذلك في محاولة لتحقيق خفض التهديد النووي لطهران.

صدمة في إسرائيل تعافي إيران بعد حرب 2026 مسؤولي الدفاع الإسرائيليين جيش الاحتلال الإسرائيلي الموساد صدمة في إسرائيل من تعافي إيران الصواريخ الباليستية الإيرانية

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