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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق التصفية النهائية للموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» الأحد القادم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد شحتة

تنطلق فعاليات التصفية النهائية للموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء»، الأحد الموافق 16 من أغسطس 2026م، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وضيوفه الكرام، وذلك بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، بمشاركة مديريات أوقاف: القاهرة، والبحيرة، والسويس، بعد اجتيازها جميع مراحل التصفيات السابقة.

وتأتي هذه المرحلة الختامية تتويجًا لسلسلة من التصفيات التي شهدت مستويات متميزة من الجدية والانضباط والتنافس العلمي البنَّاء بين أئمة الوزارة، تحت إشراف لجان علمية متخصصة ضمت نخبة من العلماء والمحكمين في مجالات: القرآن الكريم، والتفسير وعلومه، والعقيدة، والحديث الشريف وعلومه، والفقه وأصوله، والسيرة النبوية، واللغة العربية، والثقافة العامة، والسؤال الابتكاري.

ويجسد «دوري الأئمة النجباء» أحد البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الأوقاف في إطار استراتيجيتها الرامية إلى اكتشاف الكفاءات المتميزة من الأئمة والخطباء، وصقل قدراتهم العلمية والدعوية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يسهم في إعداد أئمة يمتلكون العلم الرصين، والفكر المستنير، والقدرة على أداء رسالتهم الدعوية والوطنية بكفاءة واقتدار، وترسيخ قيم الوسطية والوعي في المجتمع.

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (14) مسجدًا غدًا الجمعة 14من أغسطس 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين ، وإحلال وتجديد (8) مساجد، و صيانة وتطوير (4) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (129) مسجدًا من بينها (83) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (46) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14808) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 567 مليون جنيه.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري دوري الأئمة دوري الأئمة والنجباء مسجد مصر الكبير العاصمة الجديدة

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