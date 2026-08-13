شائعات إخوانية.. مصدر أمنى ينفي اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة منشور تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء سبعة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة مالية تبلغ 3,6 مليار جنيه.





وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ، وتأتى إتساقاً مع ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية من إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات فى إطار محاولاتها اليائسة للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يدركه الرأى العام .

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.





