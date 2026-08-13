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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض الأفراد داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : شكل العلاقة كان جيد بين سعفان صغير وحسام وإبراهيم حسن وهناك حالة اندهاش داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر من الأخبار المتداولة.

وأوضح : ما علمته أنه سيكون هناك جلسة بين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن لمناقشة ترتيبات مبارتين وديتين وبعدها مباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا

وأكمل : الأقرب عدم صحة الانباء المتداولة لكن لا امتلك تأكيد بنسبة 100% والاحتمال الوحيد لإجراء تغيير أن يكون هنا تفكير لا أحد يعرفه.

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

وفي سياق أخر نفى مصدر بمنتخب مصر صحة الأنباء التي ترددت عن طلب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، الاستغناء عن خدمات كلٍ من سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب، ومحمد عبد الواحد، المدرب المساعد بالجهاز الفني، والدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

ونقل الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، عن المصدر قوله، «لا صحة لطلب حسام حسن الاستغناء عن كلٍ من سعفان الصغير ومحمد عبد الواحد وأبو العلا».

وأكد محمد أضا أن حسام حسن متمسك بالجهاز الفني الحالي للمنتخب بالكامل.

أحمد شوبير حسام حسن منتخب مصر سعفان صغير إبراهيم حسن

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