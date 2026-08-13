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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة: ضبط 28 طن لحوم وأغذية فاسدة و36 ألف زجاجة مشروبات طاقة مجهولة المصدر

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتصدي للممارسات المخالفة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة.

وفي هذا الإطار، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط ثلاجتين غير مرخصتين بداخلهما نحو 3.1 طن من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، شملت البرجر والكفتة والرنجة والكبدة ومفروم الدجاج والسجق، بالإضافة إلى ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على نحو 36 ألف زجاجة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر، وآخر يضم 25 طنًا من زيوت الطعام مجهولة المصدر، كما تم ضبط سيارة محملة بـ30 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وسيارة تقوم ببيع أسطوانات البوتاجاز التجارية بأزيد من السعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت الحملات المرور على عدد من المخابز البلدية والسياحية، حيث تم تحرير مخالفات بشأن التصرف في أرصدة الدقيق، ونقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والغلق دون إذن، إلى جانب متابعة التزام المخابز السياحية بالأسعار والأوزان المقررة، ومراجعة تراخيص متعهدي نقل حصص الدقيق للمخابز البلدية.

وفي السياق ذاته، كثفت مديرية الطب البيطري حملاتها التفتيشية على محال ومنافذ تداول اللحوم والدواجن والمنشآت الغذائية، وتمكنت خلال أسبوع من ضبط 20 طنًا و566 كجم من هياكل ومقطعات الدواجن، والدهون الحيوانية، ومصنعات اللحوم، والأحشاء الداخلية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك من خلال 8 حملات أسفرت عن تحرير 8 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، لضبط السلع مجهولة المصدر ومنع محاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية على أسواق اللحوم والدواجن؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال الأغذية الفاسدة لضمان سلامة المواطنين.

لحوم فاسدة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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