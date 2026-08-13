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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
باسنتي ناجي

أكد محمد فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن علاقة عبدالله السعيد بنادي الزمالك وجماهيره تُعد واحدة من أغرب القصص في تاريخ كرة القدم المصرية، مستعرضًا محطات اللاعب مع القلعة البيضاء منذ عام 2011 وحتى الوقت الحالي.

عبدالله السعيد 

وأشار فارس إلى أن الزمالك حاول التعاقد مع عبدالله السعيد أكثر من مرة، وكانت البداية في سبتمبر 2011 عندما رفض اللاعب الانتقال إلى القلعة البيضاء، قبل أن تتجدد المفاوضات في 2018، ويوقع السعيد للزمالك في صفقة أطلق عليها النادي وقتها «صفقة القرن»، قبل أن يتراجع عن إتمام الانتقال ويستمر مع الأهلي، الذي قرر لاحقًا عرضه للبيع.

وأضاف أن السعيد اختار الانتقال إلى بيراميدز في يناير 2019، واستمر مع الفريق لمدة 5 مواسم دون تحقيق بطولة، قبل أن ينجح الزمالك أخيرًا في ضمه خلال يناير 2024، ليشارك مع الفريق في تحقيق البطولات بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج.

وتطرق فارس إلى الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن غياب عبدالله السعيد عن الزمالك جاء في توقيت صعب يمر به النادي، قبل أن يطلب اللاعب الرحيل، معتبرًا أن قصة السعيد مع الزمالك تظل مختلفة ومثيرة للجدل، خاصة في ظل المقارنة مع مواقف لاعبين آخرين تجاه النادي وجماهيره.

عبدالله السعيد الاهلي الزمالك

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