مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص

كشف مصدر داخل نادي غزل المحلة تفاصيل العروض المقدمة للتعاقد مع محمود صلاح، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن اللاعب أصبح محل اهتمام من جانب نادي مالاجا الإسباني، إلى جانب النادي الأهلي، الذي يعد المنافس الوحيد للنادي الإسباني في سباق التعاقد معه حتى الآن.

مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن العرض المقدم من مالاجا يتضمن الحصول على خدمات محمود صلاح على سبيل الإعارة مجانًا لمدة موسم، مع وجود بند أحقية شراء في نهاية الموسم مقابل 800 ألف دولار، وهو نفس السيناريو الذي شهدته صفقة حمزة عبد الكريم، والتي تعتمد على منح اللاعب فرصة للاحتراف الخارجي مع إمكانية إتمام الانتقال النهائي وفقًا لبنود الاتفاق.

تفاصيل عرض مالاجا الإسباني لضم موهبة المحلة

وأضاف المصدر أن العرض الإسباني يتضمن أيضًا حصول غزل المحلة على نسبة 40% من عائد إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، وهو ما يمنح النادي فرصة لتحقيق استفادة مالية إضافية حال انتقال محمود صلاح إلى نادٍ آخر بعد إتمام صفقة شرائه بشكل نهائي.

وفي المقابل، أوضح المصدر أن مفاوضات الأهلي مع غزل المحلة توقفت عند عرض مالي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه، إلى جانب 10 ملايين جنيه أخرى كحوافز ومكافآت مرتبطة بمشاركة اللاعب وتحقيق بعض البنود المتفق عليها، فضلًا عن وجود نسبة 20% من إعادة البيع مستقبلًا لصالح غزل المحلة.

المحلة تحسم مصير محمود صلاح خلال ساعات

وأشار المصدر إلى أن إدارة غزل المحلة تدرس العرضين بعناية، في ظل رغبتها في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من بيع اللاعب، سواء من الناحية المالية أو الفنية، خاصة مع اهتمام نادٍ إسباني بضم اللاعب.

وتترقب إدارة غزل المحلة حسم مستقبل محمود صلاح خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة بين الأهلي ومالاجا، مع استمرار المفاوضات بشأن الصيغة النهائية للصفقة.