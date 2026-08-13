إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقة بإحدى قرى الدقهلية

شب حريق داخل شقة بالطابق الثاني بمنزل مكون من 3 طوابق، بجوار الموقف في قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة بأحد المنازل.

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق ، و تم التعامل مع 3 حالات أصيبت بالاختناق جراء الحريق.

وتبين إصابة كل من: عمر شعبان إبراهيم محمد، 19 عامًا، وعمر علي المتولي، 22 عامًا، ومحمد ماجد عثمان، 19 عامًا، وجميعهم من أهالي بدواي.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، و رفضوا النقل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.