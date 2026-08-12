انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقًا داخل ترعة بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية،

وتلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طالب باحدى الترع باجا

انتقل ضباط المباحث والانقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ .

وتبين أن الغريق يدعى جمال إبراهيم مندوه علي، 14 عامًا، ة تم انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى أجا المركزي، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعةواخطرت النيابة العامة