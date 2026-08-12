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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ..عبر هذا الرابط

نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026
نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026
ياسمين بدوي

نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ، ظهرت الآن رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ، يمكن الآن الوصول إليه عبر منصة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/128 

وعلى رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تم إعلان نتيجة الدور الثانى وتحديد المستوى للعام الدراسى 2025/2026

تعليمات هامة في حالة أن نتيجة الطالب (اجتاز) 


* احتفظ بنسخة من النتيجة (print screen) من الكمبيوتر او اللاب
* أو احتفظ بنسخة من النتيجة (screen shot) من الموبايل اذا اردت الاستمرار على نظام ابناؤنا العام القادم لرفعها علي المنصة ، في حالة انك لم تستطيع استلام الاخطار المجاني (الشهادة)
 

تعليمات هامة في حالة أن نتيجة الطالب (غياب) أو (لم يجتاز) أو (راسب)


* احتفظ بنسخة من النتيجة (print screen) من الكمبيوتر او اللاب ، أو (screen shot) من الموبايل.


* بالنسبة للطلاب المحجوبين : عليهم استيفاء سبب الحجب ليتم رفع الحجب ورؤية النتيجة.
 

 كيفية استلام الاخطار المجاني (الشهادة) والمستندات المطلوبة 

  •   على ولي الامر او الطالب التوجه الي مقر الإدارة المركزية للإمتحانات ((16 ش امين سامي من القصر العيني - المنيرة - السيدة زينب - القاهرة)) بصورة البطاقة الشخصية.
     
  • يقوم ولي الامر بكتابة اقرار استلام بأي صيغة على ظهر صورة البطاقة الشخصية.  مثل استلمت أنا .......... ولي امر الطالب/...…...... برقم قومي: ..…... ، ورقم جلوس: ....… أصل اخطار الطالب المجاني ، يوم ...... الموافق .....… ، وهذا اقرار مني بذلك .


درجات القرابة (للطالب) المسموح لهم بإستلام الإخطار المجانى (الشهادة)

[ الأب - الأم - العم - العمة - جد الطالب من جهة الاب (والد الأب) - الأخ - الأخت - أو الطالب نفسه ] ، غير ذلك توكيل رسمي
 

الاخطار المجاني : يصدر مرة واحدة فقط للطالب خلال العام الدراسي ، وفي حالة أن ولي امر الطالب لم يستلمه أو أراد ولي امر الطالب عمل نسخة من النتيجة ، عليه تقديم طلب مستخرج رسمى من النتيجة اونلاين من على منصة ابناؤنا في الخارج.

May be a graphic of ‎text that says '‎الخارج الدور الثاني تحديد المستوي (2026- سفحتة_وو اعلان نتيجة أبناؤنا الامر علي ်ငမ်း اللناب رم_تواوی wlhlae! รธิมุทลี200 PO 小神当 3018-01-00 الرقمالقوس e月下のる 如.。 南.麦郎 تنبيهات هامة حالة نترجة الطالب <<< :(اجتاز) احنفظ بنسخة النتيجة screen) بنسذ من التتيج (screen من الموبايلة <۲ رت الاستمرار نظام أبقاونا 上 المثصة استلام لاخطار (الشهادة) التتيجة. امين سامی عيهم استيفاء النتيجة مقر للامتعانت 16)) زینب ((القاهرة بصورة البطاقة الشخصية بكتابة اقراز اتلام البطاقة الشخصية <<< مثل: الأخت المسمو الطالب توکیل العم نسخة من الخرج عمل الطالب نفسه النتيجة من النتيجة انبجان) الغير يستلمه المجاني الطالب التسجبل لعمل (مستخرج) (رسمي) الاطلاع علي الرايط التالي:‎'‎
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نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 نتيجة أبناؤنا في الخارج نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني وزارة التربية والتعليم

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