ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ..عبر هذا الرابط

نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ، ظهرت الآن رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ، يمكن الآن الوصول إليه عبر منصة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/128

وعلى رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تم إعلان نتيجة الدور الثانى وتحديد المستوى للعام الدراسى 2025/2026

تعليمات هامة في حالة أن نتيجة الطالب (اجتاز)



* احتفظ بنسخة من النتيجة (print screen) من الكمبيوتر او اللاب

* أو احتفظ بنسخة من النتيجة (screen shot) من الموبايل اذا اردت الاستمرار على نظام ابناؤنا العام القادم لرفعها علي المنصة ، في حالة انك لم تستطيع استلام الاخطار المجاني (الشهادة)



تعليمات هامة في حالة أن نتيجة الطالب (غياب) أو (لم يجتاز) أو (راسب)



* احتفظ بنسخة من النتيجة (print screen) من الكمبيوتر او اللاب ، أو (screen shot) من الموبايل.



* بالنسبة للطلاب المحجوبين : عليهم استيفاء سبب الحجب ليتم رفع الحجب ورؤية النتيجة.



كيفية استلام الاخطار المجاني (الشهادة) والمستندات المطلوبة

على ولي الامر او الطالب التوجه الي مقر الإدارة المركزية للإمتحانات ((16 ش امين سامي من القصر العيني - المنيرة - السيدة زينب - القاهرة)) بصورة البطاقة الشخصية.



يقوم ولي الامر بكتابة اقرار استلام بأي صيغة على ظهر صورة البطاقة الشخصية. مثل استلمت أنا .......... ولي امر الطالب/...…...... برقم قومي: ..…... ، ورقم جلوس: ....… أصل اخطار الطالب المجاني ، يوم ...... الموافق .....… ، وهذا اقرار مني بذلك .



درجات القرابة (للطالب) المسموح لهم بإستلام الإخطار المجانى (الشهادة)

[ الأب - الأم - العم - العمة - جد الطالب من جهة الاب (والد الأب) - الأخ - الأخت - أو الطالب نفسه ] ، غير ذلك توكيل رسمي



الاخطار المجاني : يصدر مرة واحدة فقط للطالب خلال العام الدراسي ، وفي حالة أن ولي امر الطالب لم يستلمه أو أراد ولي امر الطالب عمل نسخة من النتيجة ، عليه تقديم طلب مستخرج رسمى من النتيجة اونلاين من على منصة ابناؤنا في الخارج.