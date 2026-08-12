برشلونة يعلن القميص الثالث استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، عن القميص الثالث الخاص بالفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

ووصف نادي برشلونة القميص الجديد كالتالي: نقدم طقمنا الثالث، المستوحى من ذلك الشعور بالحلم ببرشلونة منذ صغرنا.

ويستعد برشلونة ، خلال الفترة الحالية لمواجهة الأهلي وديا ضمن استعدادات الموسم الجديد ببطولة كأس خوان جامبر.

ويواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره الأهلي، يوم 19 أغسطس المقبل، في إطار لقاء ودي، استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن اختيار الأهلي لم يكن عشوائيًا، بل جاء لعدة أسباب رياضية وتسويقية، خاصة المكانة الكبيرة التي يتمتع بها النادي المصري داخل بلاده والقارة الإفريقية.

وأوضحت أن برشلونة يرى أن مواجهة الأهلي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضوره في السوق المصرية، التي تضم نحو 110 ملايين نسمة، إلى جانب توسيع شعبيته في العالم العربي، حيث يحظى النادي الكتالوني بقاعدة جماهيرية ضخمة.