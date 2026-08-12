تشكيل باريس سان جيرمان وأستون فيلا المتوقع في كأس السوبر الأوروبي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم، الأربعاء، إلى ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية، لمتابعة القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2026.

ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بعد ما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، ليحجز مقعده في كأس السوبر الأوروبي للمنافسة على لقب جديد يضاف إلى خزائنه مع بداية الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة من الفريقين.

تشكيل باريس سان جيرمان وأستون فيلا المتوقع

ويدخل فريق أستون فيلا مباراة السوبر الأوروبي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ماتي كاش - إرزي كونسا - باو توريس - إيان ماتسين.

الوسط: أبوبكر كامارا - جواو جوميز - جون ماكجين.

الهجوم: إيمليانو بوينديا - أليخاندرو جارناتشو - أولي واتكينز.

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس - ويليام باتشو و نونو مينديز.

الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا و فابيان رويز.

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي و خفيتشا كفاراتسخيليا.