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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديمبيلي وحكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا في السوبر الأوروبي

ديمبلي
ديمبلي
إسراء أشرف

استقر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على قائمة فريقه التي تستعد لخوض مواجهة أستون فيلا الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي، مساء الأربعاء.

ويبحث الفريق الباريسي عن بداية قوية للموسم الجديد، بعدما عاش فترة استثنائية في الموسم الماضي، ويسعى إلى إضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه.

وشهدت القائمة عودة عدد من اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم، يتقدمهم عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي ولوكاس هيرنانديز ووارن زائير-إيمري، إلى جانب المغربي أشرف حكيمي، الذي غاب عن الوديات الأخيرة للفريق.

ضمت قائمة إنريكي بعض الصفقات الجديدة، وعلى رأسها مجنيس أكليوش ولوكاس ديني، بالإضافة إلى الحارس الإيطالي أليساندرو لونجوني.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مباراة يسعى خلالها الفريق الفرنسي إلى حصد أول ألقابه في الموسم الجديد.

قائمة باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: أليساندرو لونجوني، لوكاس شيفالييه، ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، إيلا زابارني، لوكاس ديني، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز، ويليان باتشو.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، سيرو مايولو، وارن زائير-إيمري، جواو نيفيز، درو فرنانديز، لوكاس بيرالدو.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، مجنيس أكليوش، ديزيريه دوي، برادلي باركولا، كوينتين ندجانتاو، وإبراهيم مباي.

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