وزير الصحة: نوفر الأنسولين لنحو 2.5 مليون مواطن ونعمل على توطين صناعة الدواء

أكد وزير الصحة أن الدولة تعمل على ضمان توافر الأنسولين لنحو 2.5 مليون مواطن من المستفيدين، مع استمرار توفير احتياجات المرضى من المستحضر بشكل منتظم.

وأوضح أن مصر تعتمد حاليًا على الاستيراد من 4 شركات لتوفير الأنسولين، بالتوازي مع توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يدعم استدامة توفير الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن ملف التأمين الصحي يتجه بصورة أكبر نحو دعم المنتج المحلي، وتعزيز قدرات الصناعة الدوائية المصرية، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين بصورة مستقرة.

وشدد على أن الأدوية التي يحتاجها المواطنون يتم العمل على توفيرها داخل الصيدليات، بما يضمن سهولة حصول المرضى على العلاج وعدم تحميلهم أعباء البحث عنه في أماكن مختلفة.

وأكد أن الدولة تضع توفير الأدوية الأساسية وضمان استدامة إتاحتها ضمن أولويات المنظومة الصحية، مع استمرار العمل على دعم الصناعة المحلية للدواء.