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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

كليات المرحلة الثانية
كليات المرحلة الثانية
رشا عوني

مع اقتراب تنسيق المرحلة الثانية2026 والمقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كليات تقبل مجموع 80% علمي علوم، ويترقبون عدد من الكليات المتاحة خلال المرحلة الثانية، ووفقاً لمؤشرات تنسيق الكليات 2025 العام الماضي، نستعرض لكم أبرز الكليات المتاحة للطلاب الحاصلين على مجموع 80% علمي علوم.

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الكليات المتوقعة لطلاب 80% علمي علوم

من أبرز الكليات التي قد تكون متاحة وفقًا للمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2026 :

العلوم (علوم الوادي الجديد): 252 درجة بنسبة 78.75%.
الزراعة (زراعة الوادي الجديد): 205.5 درجة بنسبة 64.22%.
الإعلام (إعلام بني سويف): 255.5 درجة بنسبة 79.84%.
الاقتصاد والعلوم السياسية (بني سويف): 256 درجة بنسبة 80%.
الألسن (الأقصر): 244.5 درجة بنسبة 76.41%.
التجارة (جنوب الوادي): 225 درجة بنسبة 70.31%.
الحقوق (سوهاج): 196.5 درجة بنسبة 61.41%.
الآداب (سوهاج): 196.5 درجة بنسبة 61.41%.

- كليات الزراعة في عدد من الجامعات.

- كليات التربية (تخصصات مختلفة).

- كليات التربية النوعية.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التكنولوجيا والتنمية.

- كليات الثروة السمكية والمصايد.

- بعض كليات العلوم حال وجود أماكن شاغرة.

- البرامج الجديدة داخل الجامعات الحكومية والأهلية التي تقبل بمجاميع متفاوتة.

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المعاهد المتاحة لطلاب علمي علوم 2026

وتشمل قائمة المعاهد التي تستقبل طلاب الشعبة العلمية:

- المعاهد العليا للحاسب الآلي ونظم المعلومات.

- المعاهد العليا للإدارة.

- المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.

- المعاهد السياحية والفندقية.

- المعاهد الفنية التجارية.

- المعاهد التكنولوجية المعتمدة.

- معاهد العلوم الإدارية والتسويق.

كليات العلوم والزراعة

وتضم مؤشرات التنسيق أيضًا عددًا من كليات العلوم والزراعة، بالإضافة إلى المعاهد الصحية التطبيقية، وتشمل:

علوم سوهاج: 277.5 درجة.
علوم السادات: 267.5 درجة.
علوم كفر الشيخ: 266 درجة.
علوم الزقازيق: 265 درجة.
زراعة دمنهور: 280 درجة.
زراعة الوادي الجديد، ومطروح، والمنيا، وسوهاج، وأسوان: 279.3 درجة.

كليات تقبل من مجموع 80% علمي علوم

وفقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي، جاءت أبرز الكليات والمعاهد التي استقبلت طلابًا بمجاميع تبدأ من 80% كالتالي:

  • كلية الإعلام جامعة القاهرة: 80.16%.
  • كلية الإعلام جامعة عين شمس: 86.06%.
  • كلية العلوم جامعة دمياط: 80.00%.
  • كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف: 89.84%.
  • المعهد الفني للتمريض بجامعة المنصورة: 80.50%.
  • المعهد الفني للتمريض بجامعة طنطا: 80.25%.
  • كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا: 80%.
  • كلية الآثار جامعة الزقازيق: 80%.
  • كلية الألسن جامعة بني سويف: 89.06%.
  • كلية الألسن جامعة المنيا: 88.59%.
  • كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس: 87.03%.
  • كلية الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق: 87.50%.
  • كلية الآثار جامعة القاهرة: 85.78%.
  • كلية الآثار جامعة عين شمس: 85.47%.
  • كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية: 80.78%.
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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026

وانتهى تسجيل الرغبات رسميًا لطلاب الشريحة الأعلى مجاميع بالثانوية العامةاليوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، بينما من المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 في مدة تتراوح بين 24 وحتى 72 ساعة من موعد غلق التنسيق، يصاحبها إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية 2026.

موقع تنسيق المرحلة الثانية 2026

ويتمكن الطلاب أصحاب المجاميع المتوسطة في الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم وترتيب الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها عبر موقع تنسيق المرحلة الثانية 2026 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي الموحد، ويتبع الطلاب نفس الخطوات والضوابط المعلنة في المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم يبدأ من كام؟

وبالنظر إلى تقارب شرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة هذا العام والعام الماضي، فإنّه من المتوقع أن تتقارب مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026 علمي علوم، إذ من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتسجيل الرغبات 220 درجة فأكثر بما يعادل نحو 68.75% للنظام الحديث، أو بزيادة طفيفة.

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