«عينها على سياحة المؤتمرات».. تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض «أفريقيا مايك» بكينيا

تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المشاركة في معرض " أفريقيا مايك ساميت" المقرر إنعقادها بمدينة مومباسا في كينيا خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر 2026.

أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن الحدث من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع سياحة المؤتمرات والحوافز والمعارض "مايك" بشرق أفريقيا حيث يجمع نخبة من منظمي الفعاليات الدولية ومنظمي الرحلات وسلاسل الفنادق وشركات إدارة المؤتمرات وممثلي هيئات السايحة وشركات الطيران.

منصة متميزة لبناء شركات تجارية جديدة

أشارت هيئة التنشيط، إلى أن المعرض يوفر منصة متميزة لبناء شركات تجارية جديدة وتعزيز فرص التعاون مع الأسواق الأفريقية والإقليمية.

نوهت الهيئة، عن حال وجود رغبة للشركات السياحية في الماشركة سرعة إيداع مبلغ 500 يورو في حساب غرفة شركات السايحة بالبنك التجاري الدولي في موعد أقصاه 13 أغسطس الجاري حيث توفر تقر الهيئة جدوي المشاركة بالقمة من عدمه في ضوء طلبات المشاركة التى ترد من الشركات والفنادق.