أحمد موسى يهاجم جماعة الإخوان: ضلالية وتجار دين.. ومن أجل التنظيم يبيعوا أي حاجة

واصل الإعلامي أحمد موسى هجومه على جماعة الإخوان، متحدثًا عن رؤيته لطريقة عمل التنظيم وأفكاره، مؤكدًا أن الجماعة تعتمد على استغلال الدين والترويج لأفكارها من أجل الحفاظ على التنظيم.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «أنا بقول إن التنظيم كله بيستغل الدين، ما عندهمش أي حاجة تانية يتاجروا بيها غير الدين، وكلهم ضلالية وتجار دين، وأنا كل كلمة بقولها مسؤول عنها».

وأضاف: «أنا عارف معنى كلمة ضلالية، وعارف معنى تجار دين كويس أوي، وكمان عارف معنى كاذبين ومنافقين، وعارف إنهم ممكن يبيعوا البلد وأي حاجة عشان التنظيم يفضل موجود».

وتابع موسى: «يتعاملوا ويتخابروا ويتجسسوا ويعملوا أي حاجة عشان التنظيم يفضل، يبيعوا أي حاجة من أجل إن التنظيم ده يفضل، ولا يعني لهم بلد ولا أي شيء، المهم التنظيم».

وانتقد الإعلامي ما وصفه بخضوع أعضاء الجماعة لتوجيهات قياداتها، قائلًا: «هو في بشر يبقى المرشد؟ تاخد أمر المرشد وأنت مش بني آدم؟ ولو عندك ذرة عقل، تتبع المرشد، يحركك يمين وشمال وأنت ما عندكش مخ».

وأضاف: «أنت متعلم، طبيب، مهندس، أستاذ، أيًا كان شغلك.. عقلك فين؟ أنت فين كإخواني لما تتبع المرشد وتقول قال المرشد ونتبع؟».

وأشار موسى إلى أنه تعامل مع عدد كبير من المنتمين إلى الجماعة، بحسب قوله، مضيفًا: «أنا تعاملت مع إخوان كتير جدًا، وكل واحد كان بييجي يقولك شوف عمل إيه، والتاني يجيب لك ورق، ورق من جوا الجماعة، من جوا التنظيم».

وتابع: «أنا شفت مستندات وأوراق، وشفت حاجات من داخل التنظيم، ومنهم ناس عايشة وممكن تكون بتابعني دلوقتي».

وكشف أحمد موسى عن إعداده لجزء ثانٍ مما وصفه بأنه كتاب يتناول أسرارًا ومعلومات عن الجماعة، قائلًا: «أنا انهيت جزء من كتاب أسرار، والجزء التاني إن شاء الله هيكون فيه حاجات هم نفسهم لا يتخيلوا إنها عندي، ومن جواهم».

وأكد موسى موقفه الرافض لجماعة الإخوان، قائلًا: «أنا بقولكم دلوقتي، لا نثق في الإخواني في أي وقت، 98 سنة بيعملوا فتن، من أول ما بدأوا لحد النهاردة، عندهم حاجة واحدة بس: نظام الحكم».

وأضاف: «لما تمكنوا وأخذوا الحكم، أنا قلت الكلام ده ونشرته وتكلمت فيه مليون مرة، وناس بتزعل ليه؟ دي حقائق بالنسبة لي».

تهديدات باستخدام العنف

وتطرق الإعلامي إلى ما وصفه بتصريحات سابقة لبعض المنتمين إلى الجماعة، والتي قال إنها تضمنت تهديدات باستخدام العنف، مؤكدًا أن تلك التصريحات، من وجهة نظره، تكشف طبيعة الصراع الذي شهدته البلاد خلال تلك الفترة.

وانتقل موسى إلى الحديث عن عدد من الشخصيات التي قال إنها ارتبطت بجماعة الإخوان، مستعرضًا مواد ومقاطع مصورة قال إنها تتضمن مواقف وتصريحات سياسية، ووجه انتقادات حادة إلى أصحابها.

تحريضًا على مؤسسات الدولة

كما عرض موسى مقاطع تتعلق بموقف جماعة الإخوان من القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام، معتبرًا أن بعض الخطابات التي ظهرت خلال تلك الفترة حملت تحريضًا على مؤسسات الدولة.

وقال: «اتكلموا على القوات المسلحة، واتكلموا على الشرطة، واتكلموا على القضاء، واتكلموا على الإعلام، واتكلموا عن كل مؤسسات الدولة».

وأشار إلى ما قال إنه تفاعل صفحات مؤيدة للجماعة مع بعض المقاطع التي يعرضها، مضيفًا: «في ثواني، تلاقي الموضوع وقع على السوشيال ميديا، وصفحة من أكبر صفحات التنظيم تبدأ تلف في الحملة، وتأخذ الفيديو وتشتغل عليه».

وشدد أحمد موسى على أن الدولة المصرية تحافظ على الدين ولا تتعارض معه، قائلًا: «والله البلد من أول السيد الرئيس لأصغر مواطن فيها بيحافظ على هذا الدين، والحفاظ على الدين إحنا نحافظ عليه، لكن أنتم بتخونوا».

تاريخ الجماعة ومواقفها

واختتم موسى حديثه بتجديد انتقاداته لجماعة الإخوان، مؤكدًا أن ما يطرحه يأتي في إطار كشف تاريخ الجماعة ومواقفها، ووفقا لما لديه من مواد تتعلق بقيادات وأعضاء التنظيم.