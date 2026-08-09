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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: «عندنا بطلات في كرة اليد شرفونا أمام العالم»

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

واصل الإعلامي أحمد موسى إشادته بمنتخب مصر للناشئات لكرة اليد، مؤكدًا أن لاعبات المنتخب والجهاز الفني يستحقون كل التقدير، بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق بالوصول إلى المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع عالميًا.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «هذا الفريق يستحق التقدير، كل واحدة فيهم، مع الجهاز الفني نوجه لهم كل التحية والتقدير بصراحة شكرًا ليكم.. كابتن محمد عبد الكريم، المدير الفني، وكل الجهاز الفني».

قريبين من البرونزية

وأضاف: «أنا كنت قريب جدًا يا كابتن عبد الكريم، قريب جدًا، وكنت شايفك، وكل كرة كانت بتضيع كنت حاسس قد إيه إننا كنا قريبين من البرونزية».

وتحدث موسى عن تألق حارسة مرمى منتخب الدنمارك خلال المباراة، مؤكدًا أنها لعبت دورًا حاسمًا في حرمان المنتخب المصري من حصد الميدالية البرونزية، قائلًا: «النهاردة نجمة المباراة كانت حارسة منتخب الدنمارك، شالت على الأقل تسع أو عشر أهداف محققة لمنتخبنا».

وتابع: «لو دخل نص الكور دي، كنا إحنا النهاردة أصحاب البرونزية.. كانت بتتصدى لانفرادات وأهداف محققة، وكانت هي نجمة المباراة بلا منازع».

إهدار الفرص

وأوضح أحمد موسى أن حارسة مرمى المنتخب الإسباني لعبت أيضًا دورًا مهمًا في تأهل منتخب بلادها إلى المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن إهدار الفرص كان أحد أسباب عدم وصول المنتخب المصري إلى المباراة النهائية أو حصد الميدالية البرونزية.

وقال: «زي كمان حارسة مرمى إسبانيا، كان ليها دور كبير جدًا إن إسبانيا توصل للنهائي.. إحنا ضيعنا كور كتير، وده اللي أثر علينا».

وأضاف: «حارسة الدنمارك النهاردة شالت كتير جدًا، وإحنا ضيعنا فرص كتير قوي.. والله كان عندنا على الأقل عشر انفرادات، لو سجلنا خمسة منهم بس، كانت البرونزية النهاردة من نصيبنا».

وأكد موسى أن الأداء القوي لحارسة مرمى الدنمارك جعلها محور الاحتفاء بعد المباراة، قائلًا: «الحارسة دي عشان كده كلهم النهاردة بيحتفوا بيها، لأنها كانت أفضل لاعبة في المباراة، وقدمت مستوى كبير جدًا أمام منتخبنا».

لاعبات المنتخب والجهاز الفني

وفي ختام حديثه، جدد أحمد موسى إشادته بلاعبات المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن الإنجاز الذي تحقق يستحق الاحتفاء، وقال: «كل التحية مرة تانية للنجمات والبطلات، وليهم كل التحية بصراحة، ويستحقوا التقدير الكبير».

واختتم: «عندنا بطلات بالفعل يا جماعة، شرفونا، وشرفوا كرة اليد المصرية أمام العالم، ووصولهم للمربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع عالميًا إنجاز نفتخر بيه».

البرونزية أحمد موسى منتخب مصر منتخب مصر للناشئات

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