مصرع شخصين وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 10 أشخاص آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 10 أشخاص آخرين، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثماني المتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وتواصل الأجهزة المختصة جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.