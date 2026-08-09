إصابة فرنانديش لاعب الاتحاد السعودي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الاتحاد المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأحد إصابة جناحه البرتغالي روجر فرنانديش بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.



قال الاتحاد عبر حسابه على إكس: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الفريق الأول روجرز فرنانديش في المركز الطبي الدولي عقب الإصابة التي تعرض لها خلال تدريب الأمس، إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمام للركبة اليسرى.

وأضاف النادي السعودي في بيانه "يعمل الجهاز الطبي بالنادي حاليا على استكمال الترتيبات اللازمة لخضوعه لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي وفق الخطة الطبية المعدة لعودته للملاعب".

ولم يكشف الاتحاد عن موعد عودة فرنانديز (20 عاما) للملاعب.

وانضم فرنانديز للاتحاد العام الماضي ويرتبط مع قطب جدة بعقد يمتد خمس سنوات.

ويستهل الاتحاد مشواره في الموسم الجديد بالدوري المحلي يوم السبت المقبل باستضافة الخلود.