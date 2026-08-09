تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة"، بمشاركة جميع مؤسسات التحالفللوصول الي 3 ملايين مستفيد استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية، والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وتتضمن المرحلة الجديدة تنظيم قوافل شاملة، وتنفيذ أنشطة تخصصية وحملات طرق الأبواب، إلى جانب مجموعة من التدخلات التنموية والخدمية، للوصول إلى الأسر المستحقة وتوفير احتياجاتها الأساسية.

وفور الإعلان عن انطلاق المرحلة الثالثة، بدأت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، إحدى كبرى مؤسسات التحالف الوطني، وبتعليمات من التائب محمد ابو العينين رئيس مجلس الادارة ومتابعة السيدة سمية ابو العينين نائب رئيس مجلس الادارة تجهيز آلاف الكراتين وأطنان من المواد الغذائية للمشاركة في القوافل الثماني.

وتحتوي الكراتين على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الضرورية والأساسية.

جهزت المؤسسة كراسي طبية متحركة للمرضى، وأدوية متنوعة، وعلب حلوى المولد النبوي وحقائب مدرسية، ولعب أطفال، وعددًا من المستلزمات التي تحتاج إليها الأسر المستهدفة.

وتشمل المرحلة الثالثة من قوافل «إيد واحدة» ثماني محافظات في صعيد مصر، مع توجيه الخدمات إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وتنطلق أولى قوافلها من محافظة الفيوم يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس.

تأتي هذه القوافل ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تعاون مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.