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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تقول «موافق».. فحوصات مهمة تكشفها شهادة المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج
فحص المقبلين على الزواج
محمد البدوي

كشفت الدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، تفاصيل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، موضحة أن هذه الخطوة تستهدف الاطمئنان على الحالة الصحية والنفسية للطرفين قبل بدء حياة زوجية جديدة.

تجهيزات الفرح والاستعدادات

وأشارت إلى أن انشغال المقبلين على الزواج بتجهيزات الفرح والاستعدادات الخاصة بالزواج قد يجعلهم يغفلون عن جانب بالغ الأهمية، وهو التأكد من سلامتهم الصحية، رغم أن بعض المشكلات الصحية قد تنعكس على الحياة الزوجية والإنجاب مستقبلًا.

لماذا يخضع المقبلون على الزواج للفحص الطبي؟

قالت الدكتورة منى خليفة، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يمثل خطوة أساسية للاطمئنان على صحة الزوجين قبل إتمام الزواج.

وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على استخراج شهادة صحية، وإنما يتضمن الكشف المبكر عن عدد من المشكلات الصحية والنفسية التي قد لا يكون الشخص على علم بإصابته بها.

الحالة الصحية والنفسية

وأكدت أهمية التأكد من الحالة الصحية والنفسية للطرفين، بما يساعد على بدء الحياة الزوجية بصورة أكثر اطمئنانًا، ويزيد فرص إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة.

رسالة مهمة للأهل قبل الزواج

ووجهت مدير الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، رسالة إلى الأسر التي تتمنى لأبنائها وبناتها حياة مستقرة وسعيدة، مؤكدة ضرورة التعامل مع الفحص الطبي باعتباره خطوة مهمة وليست مجرد إجراء ورقي لاستكمال الزواج.

وحذرت من محاولة التحايل على إجراءات الحصول على الشهادة الصحية، سواء بحجة ضيق الوقت أو التأخير أو عدم معرفة أهمية الفحص، مشددة على ضرورة استكمال الإجراءات الطبية المطلوبة بصورة صحيحة.

متى بدأت مبادرة فحص المقبلين على الزواج؟

وأوضحت منى خليفة أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بدأت في فبراير 2023، مشيرة إلى أن الوضع قبل إطلاق المبادرة كان مختلفًا، حيث كانت الشهادة الصحية تُعامل إلى حد كبير باعتبارها إجراءً روتينيًا.

وأضافت أن الشاب كان يتوجه إلى الوحدة الصحية لإجراء فحص بسيط، مثل قياس ضغط الدم والسكر، ثم يحصل على الشهادة.

لكن المبادرة الجديدة وسعت نطاق الفحوصات لتصبح أكثر شمولًا؛ بهدف الكشف المبكر عن مجموعة أكبر من الأمراض والمشكلات الصحية.

فحوصات نفسية ضمن الشهادة الصحية

وأشارت إلى أن الفحص أصبح يتضمن أيضًا استبيانًا للصحة النفسية، بهدف رصد بعض المؤشرات والأعراض المرتبطة بالاكتئاب، والتعرف على الحالات التي تستدعي مزيدًا من التقييم أو المتابعة.

وأكدت أن الاهتمام بالصحة النفسية يأتي باعتبارها جزءًا أساسيًا من صحة الإنسان، ولا يقل أهمية عن الفحوصات الجسدية التي يخضع لها المقبلون على الزواج.

ما الأمراض التي تكشفها الفحوصات؟

وتشمل الفحوصات الطبية عددًا من المؤشرات والحالات الصحية، من بينها:

  • قياس ضغط الدم.
  • الكشف عن مستوى السكر.
  • قياس نسبة الهيموجلوبين.
  • الكشف عن فيروس التهاب الكبد «C».
  • الكشف عن فيروس التهاب الكبد «B».
  • الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية «HIV».
  • فحوصات مرتبطة بعدد من الأمراض المكتسبة.
  • تقييم بعض المؤشرات المتعلقة بالصحة النفسية.

وأكدت الدكتورة منى خليفة أن توسيع نطاق الفحوصات يهدف إلى إعطاء المقبلين على الزواج صورة أوضح عن حالتهم الصحية، بما يسمح باكتشاف بعض المشكلات مبكرًا والتعامل معها طبيًا عند الحاجة.

الشهادة الصحية.. خطوة لحياة أكثر اطمئنانًا

وتأتي مبادرة فحص المقبلين على الزواج بهدف تحويل الشهادة الصحية من مجرد إجراء مطلوب قبل الزواج إلى وسيلة للكشف المبكر والاطمئنان على صحة الطرفين.

وتؤكد وزارة الصحة من خلال المبادرة أهمية معرفة الحالة الصحية قبل بدء الحياة الزوجية، بما يساعد المقبلين على الزواج على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، والحصول على المشورة والرعاية الطبية اللازمة عند اكتشاف أي مشكلة صحية.

الصحة فحص المقبلين على الزواج المقبلين على الزواج

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