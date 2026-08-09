إعادة تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى العريش بعد الصيانة

أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة الأجهزة وإعادة التشغيل الفعلي لأجهزة وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى العريش العام، والتي كانت متوقفه عن العمل خلال الفترة الماضية لحين انتهاء أعمال الصيانة الشاملة للأجهزة.
وقال الدكتور عمرو عادل - في تصريح له اليوم - إن إعادة تشغيل الوحدة يأتي ضمن خطة طموحة تتبناها المديرية لرفع كفاءة الأقسام الحيوية بالمستشفى، وتذليل كافة العقبات التي كانت تحول دون تقديم هذه الخدمة الهامة للمرضى، مشيرا إلى أن الوحدة عادت بكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحالات وإجراء عمليات التشخيص والتدخلات الطبية اللازمة بدقة عالية.
وأضاف وكيل الوزارة أن عودة هذه الأجهزة للخدمة يمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية بالمستشفى، حيث شملت أعمال الصيانة الشاملة تحديث لبرامج الأجهزة لرفع كفاءتها لتواكب التطورات الحديثة في ضوء الخطة الموضوعة لتقديم خدمات صحية ذات جودة ولتوفير عناء ومشقة السفر إلى خارج المحافظة لإجراء فحوصات المناظير، مؤكدا استمرار المديرية في دعم المستشفى بالكوادر المؤهلة والمستلزمات الضرورية لضمان انتظام العمل بالوحدة وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.