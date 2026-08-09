النقل تقرر نزع ملكية أراضٍ وعقارات بالقاهرة للمنفعة العامة

أصدر فريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، قرار رقم 424 لسنة 2026، نصت مادتة الأولي على تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبنية تفصيلاً بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها 6 كشوف بالمسطحات التى تم العرض والنشر لها "محطة الجولف – محطة المرج – محطة الزهراء – محطة المشير طنطاوي" نطاق محافظة القاهرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة.



وتضمنت المادة الأولي أن ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائي حول القاهرة الكبري في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة جاء ذلك وفقًا للجريدة الرسمية.