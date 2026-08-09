رئيس الوزراء يلغي "صندوق تمويل المساكن".. وتؤول أصوله لـ المجتمعات العمرانية

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2399 لسنة 2026، نصت مادتة الأولي على الغاء صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة الصادر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويحل مجلس إدارة الصندوق وتلغي وظيفة مدير الصندوق.

صندوق تمويل المساكن



أوضحت المادة الثانية من القرار، أن تؤول كافة أصول وممتلكات الصندوق وموارده وحساباته بالبنوك وحقوقه والتزاماته المترتبة قبل العمل بهذا القرار إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحل الهيئة محل الصندوق فى العقود المبرمة مع الغير وذلك فى كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود جاء ذلك وفقًا للجريدة الرسمية.



وتضمنت المادة الثالثة من القرار، أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بنقل العاملين بالصندوق إلى وزارة الإسكان أو إحدى الجهات التاعبة لها، بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، وذلك بمراعاة القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.