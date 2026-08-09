محافظ المنوفية يكرم أوائل الجمهورية الحاصلين على مراكز متقدمة بالثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني.. صور

في أجواء يسودها الفرحة والسرور ، كرم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أوائل الشهادات من الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025 /2026 ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تكريم المتفوقين والاحتفاء بالنماذج المشرفة من الطلاب، تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق والنجاح، بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، الشيخ حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية، محمد صلاح مزروع مدير عام التعليم الفني .

وأهدى محافظ المنوفية للطلاب المكرمين دروع المحافظة ومكافآت مالية، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، مقدماً لهم خالص تهانيه القلبية ، وأكد المحافظ أن هذا التكريم ، يعد تحفيزًا لجميع أبنائنا الطلاب على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي هو أحد أهم ركائز بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل ، موجهاً شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم، هذا وقد أهدى رئيس الإدارة المركزية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية للمحافظ مصحفاً شريفاً مهداه من فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب تقديراً لجهوده المبذولة .

حيث تم تكريم أوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم (محمد ياسر على محمد مرعى ) الخامس علمي رياضيات ، و(محمد سامح محمد فتحي ) الثامن علمي علوم تسلم عنه والده، كما تم تكريم الثانى على المعاهد الأزهرية بالقسم العلمي وهى ( مروة فريد عبد الستار إبراهيم ) ، فيما تم تكريم الأول على الدبلومات الفنية وهو ( محمد هاشم رزق عبد العزيز ) لمدارس التدريب والتعليم المزدوج ،وحرص المحافظ على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الأوائل وأسرهم ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتحرص على دعم ورعاية أبنائها المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات .

وفى حوار أبوي، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الأوائل كل على حدة للتعرف منهم على طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية والكليات التي سيلتحقون بها والمنح الدراسية ، مؤكداً لهم على تقديم كافة أوجه الخدمات والوقوف بجانبهم للإلتحاق بالمرحلة الجامعية واستكمال مسيرتهم التعليمية من خلال العديد من المنح الدراسية ببعض الجامعات الخاصة لتتيح لهم فرص تعليمية متميزة تناسب تفوقهم العلمي وطموحاتهم المستقبلية .

وأكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح دائماً أمامهم لتلبية مطالبهم، ووجّه المحافظ الطلاب بضرورة الحفاظ على ما حققوه من نجاح، والاستمرار في الاجتهاد والتسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدًا أن المرحلة الجامعية تمثل بداية جديدة لتحقيق طموحاتهم والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل وطنهم.

وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية ، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ، وأن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لهم لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.