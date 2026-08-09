قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكرم أوائل الجمهورية الحاصلين على مراكز متقدمة بالثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني.. صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

في أجواء يسودها الفرحة والسرور ، كرم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أوائل الشهادات من الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025 /2026 ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تكريم المتفوقين والاحتفاء بالنماذج المشرفة من الطلاب، تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق والنجاح، بحضور  هاني عنتر  وكيل وزارة التربية والتعليم،  الشيخ  حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية، محمد صلاح مزروع مدير عام التعليم الفني .  

وأهدى محافظ المنوفية للطلاب المكرمين دروع المحافظة ومكافآت مالية، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، مقدماً لهم خالص تهانيه القلبية ، وأكد المحافظ أن هذا التكريم ، يعد تحفيزًا لجميع أبنائنا الطلاب على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي هو أحد أهم ركائز بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل ، موجهاً شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم، هذا وقد أهدى رئيس الإدارة المركزية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية للمحافظ مصحفاً شريفاً مهداه من فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب تقديراً لجهوده المبذولة .

حيث تم تكريم أوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم (محمد ياسر على محمد مرعى ) الخامس علمي رياضيات ، و(محمد سامح محمد فتحي  ) الثامن  علمي علوم تسلم عنه والده، كما تم تكريم الثانى على المعاهد الأزهرية بالقسم العلمي وهى ( مروة فريد عبد الستار إبراهيم  ) ، فيما تم تكريم الأول على  الدبلومات الفنية وهو ( محمد هاشم رزق عبد العزيز  ) لمدارس التدريب والتعليم المزدوج ،وحرص المحافظ على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الأوائل وأسرهم ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتحرص على دعم ورعاية أبنائها المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات .

وفى حوار أبوي، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الأوائل كل على حدة للتعرف منهم على طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية والكليات التي سيلتحقون بها والمنح الدراسية ، مؤكداً لهم على تقديم كافة أوجه الخدمات والوقوف بجانبهم للإلتحاق بالمرحلة الجامعية واستكمال مسيرتهم التعليمية من خلال العديد من المنح الدراسية ببعض الجامعات الخاصة لتتيح لهم فرص تعليمية متميزة تناسب تفوقهم العلمي وطموحاتهم المستقبلية . 

 وأكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح دائماً أمامهم لتلبية مطالبهم، ووجّه المحافظ الطلاب بضرورة الحفاظ على ما حققوه من نجاح، والاستمرار في الاجتهاد والتسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدًا أن المرحلة الجامعية تمثل بداية جديدة لتحقيق طموحاتهم والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل وطنهم.

وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية ، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ، وأن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لهم لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

محافظة المنوفية المنوفية تكريم الأوائل الثانوية العامة الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. وتطعيم جديد للأطفال..وموجة حارة تضرب البلاد

توك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. تطعيم جديد للأطفال.. وموجة حارة تضرب البلاد

حلقة تكشف كواليس عالم الطيران.. الخميس المقبل مع الإعلامية رانيا هاشم

كل دقيقة قبل الإقلاع لها حساب.. ماذا يحدث للطائرة قبل الإقلاع؟

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلنى للفنانين

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد