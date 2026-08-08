محافظ المنوفية: توفير مناخ ملائم أمام الشباب لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، وفدًا من مجلس إدارة نادي الشباب الوطني بمركز ومدينة تلا ، وذلك في إطار حرصه على دعم المنظومة الرياضية وتعزيز دور الأندية في رعاية الشباب واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأنشطة الرياضية والشبابية على مستوى المحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب أعضاء مجلس إدارة النادي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ، مهدين له درعاً تذكارياً ، تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل وما قدمه من أوجه المساندة وتذليل كافة العقبات والتحديات، لاسيما المالية منها التي واجهت النادي، مما كان له بالغ الأثر في دعم استقرار النادي وتمكينه من مواصلة أنشطته الرياضية وخدمة أبناء مدينة تلا.

وأكد محافظ المنوفية أن دعم الرياضة والشباب يأتي ضمن أولويات المحافظة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لدعم الأنشطة الرياضية، وتوفير المناخ الملائم أمام الشباب لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في بناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم المحافظة في مختلف المحافل الرياضية.