الكويت تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية.. وتؤكد: نرفض أي اعتداء على أمن الملاحة البحرية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى الناقلات التابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم - على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.