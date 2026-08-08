قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تسابق الزمن لاحتواء الخلاف مع ترامب قبل دخول تعريفة الـ50% حيز التنفيذ

أزمة التعريفة الجمركية الأمريكية على كندا
أزمة التعريفة الجمركية الأمريكية على كندا

تسابق كندا الوقت للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل دخول رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع حيز التنفيذ في 19 أغسطس الجاري، في خطوة قد تدفع العلاقات التجارية إلى مرحلة تصعيد جديدة إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة تنفيذ تهديده.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أنه بعد أشهر من الجمود، أعادت اجتماعات رفيعة المستوى بعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يسهل التجارة عبر الحدود قبل بدء مفاوضات أوسع حول مستقبل العلاقة التجارية في أميركا الشمالية. لكن مسؤولين كنديين حذروا نظراءهم الأميركيين من أن فرض الرسوم سيُلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات، وسيضع رئيس الوزراء مارك كارني تحت ضغط داخلي للرد، ما قد يشعل دورة جديدة من الإجراءات الانتقامية.

وتشمل الرسوم الأميركية المقترحة سلعاً بقيمة تقارب 20 مليار دولار، مثل البيرة والخشب الرقائقي والحليب وعصي الهوكي، ما لم تُنهِ كندا رسومها المضادة على السيارات الأميركية وضوابطها على منتجات الألبان وقرارات المقاطعات بإزالة المشروبات الأميركية من رفوف المتاجر.

وتعتزم واشنطن استخدام سلطة غير مسبوقة بموجب المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية، من دون استثناءات لاتفاق كندا الولايات المتحدة والمكسيك.

وتسعى أوتاوا إلى تخفيف رسوم المادة 232 التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب، وقد أبلغت كبير المفاوضين جانيس تشاريت ووزير التجارة دومينيك لوبلان الممثل التجاري الأميركي بأن كندا مستعدة لمعالجة أبرز "المضايقات" الأميركية إذا حصلت على تخفيف ملموس للرسوم.

لكن المسؤولين الكنديين حذروا من أن فرض رسوم الـ50% سيقيد قدرة كارني على تقديم تنازلات لاحقاً، في ظل غضب شعبي واسع تجاه السياسات الأميركية منذ انتخابات 2024. وتبقى الأيام المقبلة حاسمة لتفادي تصعيد قد يعيد تشكيل العلاقة التجارية بين البلدين.

كندا ترامب رسوم جمركية أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

المعتمر

من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

السيدة تحطم السيارة

اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

ايمان عز الدين

نكتفي بهذا القدر من الغباء.. إيمان عز الدين تكشف عن أصعب لحظات العمر

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد