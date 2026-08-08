إجلاء أكثر من 20 ألف شخص مع اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من بلدات غرب كندا

قررت السلطات الكندية إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم، بالتزامن مع انتشار حريق غابات بسرعة في غرب كندا واقترابه من بلدات تقع على بحيرة أوكاناجان في مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما أدى إلى تدمير منازل في طريقه.

شمل أمر الإخلاء جميع سكان بلدة سمرلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، إضافة إلى نحو 8 آلاف شخص في بلدة بيتش لاند والمناطق المحيطة بها.

ولم تحدد السلطات حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق، فيما أعلنت مدينة سمرلاند انقطاع الكهرباء عن أنحاء المنطقة.

وأُبلغ عن حريق «بالد رينج» للمرة الأولى مساء أمس الجمعة، لكنه اتسع خلال ساعات إلى نحو 19 ميلا مربعا، متجاوزا بلدة فاولدر الصغيرة، وقطع مسافة نحو 9 أميال وصولا إلى سمرلاند بسرعة استثنائية.

ووصف إريك تومسون، مسؤول الطوارئ في منطقة أوكاناجان-سيميلكامين الإقليمية، الحريق بأنه أحد «أسرع حرائق الغابات حركة وأكثرها سرعة في النمو» التي شهدتها المنطقة.

وتشهد كندا خلال السنوات الأخيرة مواسم أكثر تدميرا لحرائق الغابات، ما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية، وتسبب مرارا في انتشار الدخان على مساحات واسعة من كندا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد كندا بفرض رسوم جمركية إضافية في يوليو الماضي، بعدما أدت حرائق الغابات إلى وصول الدخان إلى مناطق نيويورك وشيكاغو وديترويت وواشنطن، ما تسبب في تدهور حاد بجودة الهواء.

وتشهد مقاطعة كولومبيا البريطانية نحو 1600 حريق غابات سنويا في المتوسط، وفقا لخدمة مكافحة حرائق الغابات بالمقاطعة.