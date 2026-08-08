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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"التعليم العالي": غدًا الأحد آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني
القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني
أ ش أ

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن الساعة السابعة مساء غد الأحد، ستكون الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/ 2027، مؤكدًا عدم مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد.

وأوضح مكتب التنسيق -في بيان اليوم السبت- أن الطلاب الذين يتخلفون عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى سيتم تنسيقهم في المرحلة الثانية، وذلك على الكليات والمعاهد التي يتبقى بها أماكن فقط.

وقال القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني، الدكتور أحمد الجيوشي، إن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، داعيًا الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل، مع التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي.

وأضاف أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، التي تواصل استقبالهم وتقديم الدعم الفني لهم مجانًا، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال فترة المرحلة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل عبدالغفار، استمرار الوزارة في تقديم أوجه الدعم والإرشاد للطلاب خلال أعمال التنسيق الإلكتروني، من خلال البيانات الصحفية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية والأدلة الإرشادية التي تنشرها عبر منصاتها الرسمية، بما يساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة والالتزام بالقواعد المنظمة للتنسيق.

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل غلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بأعمال التنسيق.

مكتب التنسيق الإلكتروني الجامعات الحكومية الطلاب

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