د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البحث عن السكينة

يسعى الإنسان الحائر في لجة الأيام نحو مرفأ السكينة بوصفه الغاية الكبرى التي تلتئم بها أشتات الروح وتستقيم على هديها علاقات الوصل؛ إذ يفيض هذا الاستقرار الداخلي بآثاره ليغمر الوجدان طمأنينة وينسج مع الآخرين عرى من المودة الصادقة والتقدير العميق؛ فتمتزج مناجاة النفس بمتطلبات الحياة في تناغم فريد يحصن الكيان ضد عواصف الواقع العاتية، وحين يتجرد المرء من أثقال التكلف وأوهام الكمال المفتعل؛ فإنه يبلغ غاية الرضا في خضم سجايا بشريته الفطرية، مترنمًا بلحن السلام الدائم الذي يفتح أبواب العطاء الواسعة ويهب الحياة معنى أعمق للسكينة والوئام.

يشكل بلوغ السكينة مطمحًا أساسيًّا لإرساء قواعد الاستقرار النفسي؛ فيتحول الرجل بحكمة وأناة إلى منبع ثقة لا يتبدل، واهبًا شريكته راحةً غامرةً، وقبولًا يفيض بالمودة الصافية، ويرمي هذا التوجه نحو تشييد فضاء ذهني هادئ، يحفز الإبداع، ويجود بالأداء، صانعًا المزاوجة بين إلهام الروح وسداد الرأي بذكاء متقد، محققًا بذلك ذاك التناغم بين تدفق منابع العاطفة وعطاء السند، ومغلقًا أبواب الإخفاق، مما يرفع من كفاءة الصحة النفسية، ويرتقي بالعلاقة المشتركة؛ لتغدو جهوده دعامة حيوية في التوافق المرن مع تحولات الحياة ومتغيراتها المتلاحقة، التي تواجه المرء في مسيرته.

يرنو السعي نحو السكينة إلى إرساء دعائم الاتزان النفسي عبر مسارات الانضباط الداخلي؛ إذ يولي الرجل هذا المطلب عنايةً فائقةً مع مرور الأيام؛ فيسكب من قوة عزيمته ورسوخ صبره طاقةً يبذلها لرعاية تفاصيل الحياة اليومية المانحة للرابطة استقرارًا وثباتًا، ويتخطى هذا المسعى حدود الهدوء ليدخل في رحاب التنظيم الوجداني الشاد من أزر القدرة على العطاء المتصل، في ظل حرص دؤوب على تشييد بناء أسري متلاحم، تغمره المودة لتصبح تلك الجهود حائط صد في مواجهة الضغوط بكفاءة.

يتصل بلوغ السكينة بكفاءة توجيه الانفعالات الموجهة واستثمار الطاقات الكامنة نحو استقرار نوعي متميز؛ إذ يستعيد الرجل حيوية روحه حين يجد تقديرًا مستحقًا يبرز سماته المتفردة، بنظرة ملهمة تمنحه حافزًا لتعزيز حضوره المؤثر بعيدًا عن الرتابة والجمود، ويتناغم السعي نحو الاتزان النفسي مع إدراك الشخص لقيمته الحقيقية، مستمدًا من التواصل الفاعل، والاعتناء بالتفاصيل الدقيقة، طاقةً تحفزه على البذل الواثق، وهو ما يحول الاستقرار الوجداني إلى أساس قوي، يدعم جودة العطاء، ويوازن بحكمة بالغة بين النهوض بالمسؤوليات وحاجته الفطرية للشعور بالتميز والامتنان، فتصير الحالة دافعًا حقيقيًّا يعين النفس على العطاء المستمر.

يستقي الرجل من هذا التفاعل حيويةً دافقةً تمنحه شعورًا بالخفة والانطلاق؛ إذ تعتمد طبيعة الرابطة هنا على التقدير والقبول بعيدًا عن أثقال التوقعات المنهكة، فهو يلقى اهتمامًا عميقًا يسلط الضوء على مكامن التميز في كينونته، مما يقوي ثقته بحضوره وأثره الباقي، ويغذي هذا التواصل النخبوي رغبته في التفرد، ويمنحه شواهد جلية على رفعة قيمته الشخصية، بينما يساعد الطرف الآخر في توطيد هذه العرى عبر استيعاب فطن للمتطلبات الوجدانية، مما يثمر سلامًا نفسيًّا ينعكس إيجابًا على اتزان تفاصيله اليومية، ويدفعه للبذل الواثق في بيئته ومحيطه الاجتماعي.

يبذل الرجل قصارى جهده في العطاء بتفانٍ وعزيمةٍ، إيمانًا منه بأن إقامة التوازن تشكل المبتدأ والمنتهى لاستمرار الاستقرار، وتظهر تلك السكينة ثمرةً يانعةً تتأكد من خلالها قدرته على الجمع بين دور السند الحاضر وبين الحفاظ على كيان شخصي متألق يفيض بالنشاط، وتأكيدًا على أن نضج الشراكة يستلزم انسجامًا فائقًا يدرك الشخص أن تدفق بذله حين يختلط بالحرص على إظهار مكامن تميزه وجاذبيته، يضفي على العلاقة أبعادًا أكثر عمقًا، مما يجعل من وجوده معيارًا رئيسًا يضمن نماء الألفة ورسوخ مشاعر الإعجاب والاعتزاز المتبادل الحافظ لتوازن الحياة المشتركة.

يتحقق بلوغ السكينة عبر موازنة المؤثرات وإرساء دعائم الاتزان النفسي، مستوجبًا إدراكًا متصلًا بأن نجاح الروابط يعتمد على مزج الأمان بالجاذبية الحيوية التي تحفز الرجل على بذل طاقاته لتنمية العلاقة وترسيخ أركانها، ويتأكد هذا المسار من خلال الحفاظ على رونق الحضور الشخصي بالتوازي مع العطاء السخي صانعًا استقرارًا وجدانيًّا راسخًا يكفل نماء المودة وازدهار الشراكة بأسلوب موضوعي، وعندما تلتئم عناصر الرضا والتقدير في سياق واحد يستشعر الشخص تمام تجربته، مما يدفع بالتواصل نحو غاياته السامية محققًا التناغم المطلوب الذي يحمي العلاقات المشتركة ويضمن استمرار الشغف والوئام بين الطرفين.

الوصول إلى ضفاف السكينة ليس هبةً أو مصادفةً، إنما هو صناعة ومسار وجداني يتطلب حشد الجهود لتوفير مقومات توليدها واستمرارها في فضاء العلاقة السوية؛ فهذه الطمأنينة الباقية تستلزم غرس بذور التقدير المتبادل، وتعهّد قنوات التواصل بالتفهم، فضلًا عن إرساء قواعد الأمان النفسي التي تتيح لكل طرف إبراز كينونته وتجديد طاقاته بمعزل عن مستنزفات القلق، وتأسيسًا على هذا الإدراك يصبح السعي نحو التوازن الروحي التزامًا يتجاوز الرغبة الفردية ليكون حجر الزاوية في تحصين الروابط، وتأمين تدفق العطاء الذي يحول الشراكة إلى واحة حصينة تواجه متغيرات الواقع بتفكر وحكمة وثبات.