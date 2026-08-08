بوسي تشعل حماس الجمهور في حفل محمد حماقي

شاركت المطربة بوسي في حفل سعادة ساحل باعتبارها مفاجأة السهرة مع المطرب محمد حماقي حيث التقيا على مسرح واحد ليلة أمس في حفل غنائي جمع أنماطا وأذواقا غنائية مختلفة.

وقدمت بوسي في الأمسية فقرة تفاعل معها الحضور بشكل كبير، عدد من أبرز أغنياتها التي اتسمت باللون الشعبي إضافة إلى أغنيتها "زيه تاني" التي طرحتها مؤخرا وحققت نجاحا لافتا خصوصًا أنها اتجهت فيها إلى اللون الدرامى.

تفاصيل الحفلات

الحفل الذي يعد الثاني بعد نجاح حفل أحمد سعد وهيفاء وهبي يوم الجمعة الماضي، حيث قدما ليلة فنية مميزة تضمنت استعراضات فنية ولوحات بصرية مميزة، يأتي ضمن جدول فني يستضيف فيه "سعادة ساحل" عددا من نجوم الغناء العربي في صيف 2026،

وكشفت شركة "هورايزون مصر" عن تعاقدها مع النجمة العالمية نورا فتحي، والتي قدمت أغنية كأس العالم النسخة الأخيرة مع المغنية العالمية شاكيرا إلى جانب أسماء أخرى، مشيرة إلى أن هذه الحفلات تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تنظمها كل يوم جمعة بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفن.

كانت "هورايزون مصر" قد أعلنت أنها ستكشف عن نجم سوبر ستار في كل حفلاتها التي تقام يوم الجمعة مثل ما حدث مع النجم أحمد سعد حيث فوجيء الجمهور بحضوره بعد أن أنهت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي سهرتها الغنائية، والمطربة بوسي في حفل المطرب محمد حماقي.