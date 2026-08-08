كيف تكون طاعة النبي في ذكرى مولده.. مفتي الجمهورية الأسبق يوضح

أكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة على كل مسلم، وهي في حقيقتها من تمام طاعة الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قرن بين طاعته وطاعة رسوله في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، وهو ما يدل على عِظم مكانة الامتثال لأوامر النبي واتباع هديه في كل زمان ومناسبة، وعلى رأسها ذكرى مولده الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، في بيان له عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الطريقة الصحيحة لطاعة النبي في ذكرى مولده لا تقتصر على مظاهر الاحتفال الشكلية، وإنما تقوم في الأساس على الالتزام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أوامر، واجتناب ما نهى عنه من نواهٍ، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.

وأشار إلى أن إحياء ذكرى المولد النبوي ينبغي أن يكون مناسبة لتجديد العهد مع منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال الاقتداء بأخلاقه الكريمة، والسير على هديه في التعامل والسلوك، والعمل على نشر القيم الإسلامية السمحة بين الناس، مؤكدًا أن هذا هو المعنى الحقيقي للاحتفال الذي يرضي الله ورسوله.

الضوابط الشرعية للاحتفال بذكرى المولد النبوي

وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء الاحتفال، والابتعاد عن كل ما يخالف تعاليم الدين أو يخرج بالمناسبة عن مقاصدها، مثل إثارة الفتن أو الممارسات غير اللائقة أو الاختلاط غير المنضبط، مؤكدًا أن الاحتفال الصحيح هو الذي يعكس القيم النبيلة ويعزز الأخلاق الرفيعة في المجتمع.

وأضاف أن نشر السيرة النبوية وتعليم الأبناء سلوكيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغرس محبته في القلوب، من أهم صور الطاعة في هذه المناسبة، لما لذلك من أثر كبير في بناء جيل واعٍ متمسك بدينه وقيمه، وقادر على تطبيق تعاليم الإسلام في حياته اليومية.

وأكد المفتي الأسبق على أن من يلتزم بهذه المعاني في ذكرى المولد النبوي يكون قد حقق طاعة الله ورسوله، وفاز بسعادة الدنيا والآخرة، داعيًا إلى أن تكون هذه المناسبة فرصة حقيقية للإصلاح والتقرب إلى الله، وليس مجرد احتفال شكلي يخلو من المضمون.