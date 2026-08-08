ضبط شخص لانتحاله صفة عامل بوزارة الداخلية والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لانتحاله صفة عامل بوزارة الداخلية، والنصب على المواطنين، وتلقي مبالغ مالية منهم، مقابل تلقيه بلاغات وشكاوى.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام صاحب الحساب بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، يزعم خلالها كونه من العاملين بوزارة الداخلية، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مقابل تلقيه بلاغات وشكاوى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف، حيث ضُبط بحوزته هاتف محمول، الذي تبيّن بالفحص احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بقصد النصب على المواطنين وإيهامهم بعمله بوزارة الداخلية؛ للاستيلاء على أموالهم وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.