حماقي يشعل «سعادة ساحل» في رأس الحكمة.. وبوسي مفاجأة الحفل

في ليلة صيفية حافلة بالموسيقى والاستعراض، أشعل النجم محمد حماقي أجواء «سعادة ساحل» في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال حفل غنائي كبير أقيم ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي للوجهة الجديدة، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل لافت من الجمهور على مدار السهرة.

واستقبل الجمهور حماقي بحماس كبير فور صعوده إلى المسرح، ليقدم مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من أحدث أعماله الغنائية، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين شاركوه غناء العديد من أغنياته في أجواء احتفالية امتدت طوال الحفل.

وحرص حماقي على تقديم مزيج متنوع من أغانيه التي ارتبط بها الجمهور، في ليلة جمعت بين الأغاني الرومانسية والإيقاعات الحماسية، وشهدت تفاعلًا مستمرًا من الحضور، فيما أضفت الإضاءة والمؤثرات البصرية طابعًا استعراضيًا على مختلف فقرات الحفل.

ولم تخلُ السهرة من المفاجآت، حيث ظهرت المطربة بوسي كضيفة مفاجأة خلال حفل حماقي، لتشاركه أجواء الليلة على مسرح «سعادة ساحل»، في لقاء فني جمع بين لونين غنائيين مختلفين، وسط ترحيب كبير من الجمهور.

وقدمت بوسي خلال فقرتها عددًا من أبرز أغنياتها التي اشتهرت بها، والتي تنتمي إلى اللون الشعبي، إلى جانب أغنيتها «زيه تاني» التي طرحتها مؤخرًا، وحققت من خلالها نجاحًا لافتًا، خاصة مع توجهها في الأغنية إلى اللون الدرامي.

وشهدت فقرة بوسي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، لتضيف مفاجأتها لمسة مختلفة إلى الحفل، الذي حرص منظموه على تقديم أكثر من حالة فنية خلال سهرة واحدة.

كما تميزت الأمسية بعروض استعراضية ولوحات راقصة صممها مصمم الرقصات العالمي هادي عواضة، إلى جانب مجموعة من المؤثرات البصرية والإضاءة، لتتكامل عناصر العرض الموسيقي والاستعراضي وتمنح الحفل طابعًا مختلفًا.

وتولى تقديم الحفل المؤثر الشهير إسلام فوزي، الذي أضفى أجواءً تفاعلية على السهرة، وشارك الجمهور لحظات ظهور النجوم والمفاجآت التي شهدها الحفل.

كما شهدت فعاليات البرنامج الفني والترفيهي ل 'سعادة ساحل' أيضًا افتتاح الـPop-up Store الخاص Thouma by Layal، في إطار الفعاليات المصاحبة لانطلاق الموسم، كما أقيم سحب على مجموعة من الجوائز القيمة احتفالًا بافتتاح المتجر، وسط تفاعل من الحضور ومشاركة واسعة في أجواء الافتتاح.

ويعد حفل محمد حماقي وبوسي ثاني الحفلات الكبرى التي يشهدها «سعادة ساحل» ضمن برنامجه الفني لصيف 2026، بعد النجاح الذي حققه حفل الجمعة الماضي، والذي جمع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم أحمد سعد في ليلة فنية مميزة تضمنت فقرات غنائية واستعراضات ولوحات بصرية.

وتواصل «سعادة ساحل» تقديم برنامجها الفني والترفيهي خلال موسم صيف 2026، من خلال سلسلة من الحفلات التي تستضيف عددًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، إلى جانب مفاجآت فنية يتم الكشف عنها خلال كل حفل.

وكانت شركة «هورايزون مصر» قد أعلنت عن تعاقدها مع النجمة العالمية نورا فتحي، إلى جانب عدد من الأسماء الفنية الأخرى، للمشاركة في برنامج الحفلات الصيفية، في إطار سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقام كل يوم جمعة بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفن.

وتعتمد حفلات «سعادة ساحل» على تقديم مفاجأة فنية في كل سهرة، من خلال ظهور نجم سوبر ستار بشكل غير متوقع للجمهور، وهو ما بدأ مع ظهور النجم أحمد سعد بعد انتهاء فقرة هيفاء وهبي في حفل الجمعة الماضي، وتكرر مع ظهور المطربة بوسي خلال حفل محمد حماقي.

وتأتي هذه المفاجآت ضمن تجربة «سعادة ساحل» الترفيهية التي تجمع بين الحفلات الغنائية الكبرى والاستعراضات والعروض البصرية والفعاليات المصاحبة، لتقدم للجمهور في رأس الحكمة مجموعة من الليالي الصيفية المتنوعة التي تحمل في كل مرة طابعًا خاصًا ومفاجآت جديدة.